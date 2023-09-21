https://ria.ru/20230921/orenburzhe-1897765513.html
Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья
Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья - РИА Новости, 21.09.2023
Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья
Первый в РФ класс Русского географического общества (РГО) появится в общеобразовательной школе "Ясень" в селе имени 9 Января Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:05
2023-09-21T14:05
2023-09-21T14:05
оренбургская область
денис паслер
русское географическое общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый в РФ класс Русского географического общества (РГО) появится в общеобразовательной школе "Ясень" в селе имени 9 Января Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Пилотный проект регионального отделения РГО стартует 22 сентября для популяризации географии и совместных исследований с педагогами в сфере краеведения и наук о Земле, развития творческих способностей школьников, их личностного роста, профориентации и самореализации. Профильной образовательной программой предусмотрено углубленное изучение истории географической науки и участие в проектах Русского географического общества. Запланированы мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные игры, кинопоказы, публичные лекции ведущих ученых, встречи со знаменитыми путешественниками, а также научные дискуссии и олимпиады. К работе будут привлечены преподаватели вузов региона. Русское географическое общество проводит работу по популяризации наук о Земле и обществе, привлечению молодежи к научному творчеству в области географии. Председателем попечительского совета регионального отделения является губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
https://ria.ru/20230920/orenburg-1897514174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис паслер, русское географическое общество
Оренбургская область, Денис Паслер, Русское географическое общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый в РФ класс Русского географического общества (РГО) появится в общеобразовательной школе "Ясень" в селе имени 9 Января Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Пилотный проект регионального отделения РГО стартует 22 сентября для популяризации географии и совместных исследований с педагогами в сфере краеведения и наук о Земле
, развития творческих способностей школьников, их личностного роста, профориентации и самореализации.
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Профильной образовательной программой предусмотрено углубленное изучение истории географической науки и участие в проектах Русского географического общества. Запланированы мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные игры, кинопоказы, публичные лекции ведущих ученых, встречи со знаменитыми путешественниками, а также научные дискуссии и олимпиады. К работе будут привлечены преподаватели вузов региона.
Русское географическое общество проводит работу по популяризации наук о Земле и обществе, привлечению молодежи к научному творчеству в области географии. Председателем попечительского совета регионального отделения является губернатор Оренбургской области Денис Паслер
.