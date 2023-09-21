https://ria.ru/20230921/orenburzhe-1897765513.html

Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья

Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья - РИА Новости, 21.09.2023

Класс Русского географического общества откроют в школе Оренбуржья

Первый в РФ класс Русского географического общества (РГО) появится в общеобразовательной школе "Ясень" в селе имени 9 Января Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:05

2023-09-21T14:05

2023-09-21T14:05

оренбургская область

денис паслер

русское географическое общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый в РФ класс Русского географического общества (РГО) появится в общеобразовательной школе "Ясень" в селе имени 9 Января Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Пилотный проект регионального отделения РГО стартует 22 сентября для популяризации географии и совместных исследований с педагогами в сфере краеведения и наук о Земле, развития творческих способностей школьников, их личностного роста, профориентации и самореализации. Профильной образовательной программой предусмотрено углубленное изучение истории географической науки и участие в проектах Русского географического общества. Запланированы мастер-классы, круглые столы, интеллектуальные игры, кинопоказы, публичные лекции ведущих ученых, встречи со знаменитыми путешественниками, а также научные дискуссии и олимпиады. К работе будут привлечены преподаватели вузов региона. Русское географическое общество проводит работу по популяризации наук о Земле и обществе, привлечению молодежи к научному творчеству в области географии. Председателем попечительского совета регионального отделения является губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

https://ria.ru/20230920/orenburg-1897514174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, русское географическое общество