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Опрос: одиннадцать процентов россиян улучшили свое материальное положение - РИА Новости, 21.09.2023
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17:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/opros-1897849288.html
Опрос: одиннадцать процентов россиян улучшили свое материальное положение
Опрос: одиннадцать процентов россиян улучшили свое материальное положение - РИА Новости, 21.09.2023
Опрос: одиннадцать процентов россиян улучшили свое материальное положение
Более половины россиян (66%) не заметили изменений своего материального положения в последнее время, при этом 11% заявили о его улучшении, говорится в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:41
2023-09-21T17:41
россия
фонд "общественное мнение"
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более половины россиян (66%) не заметили изменений своего материального положения в последнее время, при этом 11% заявили о его улучшении, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение". Согласно результатам исследования, 66% не отмечают никаких изменений в финансовой сфере, 22% заявили об ухудшении своего материального положения, а 11%, наоборот, - об улучшении. В настоящий момент 57% опрощенных назвали свое материальное положение "средним". Довольны своим финансовым состоянием 23%, плохим свое материальное положение сейчас назвали 18% россиян. По данным опроса, 28% надеются, что их материальное положение улучшится в ближайший год, 13%, наоборот, настроены пессимистично, а 36% полагают, что оно останется неизменным. Всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен 7–10 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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россия, фонд "общественное мнение", экономика
Россия, Фонд "Общественное мнение", Экономика
Опрос: одиннадцать процентов россиян улучшили свое материальное положение

ФОМ: 11% россиян заявили об улучшении своего материального положения в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква-река
Москва-река - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более половины россиян (66%) не заметили изменений своего материального положения в последнее время, при этом 11% заявили о его улучшении, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно результатам исследования, 66% не отмечают никаких изменений в финансовой сфере, 22% заявили об ухудшении своего материального положения, а 11%, наоборот, - об улучшении.
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В настоящий момент 57% опрощенных назвали свое материальное положение "средним". Довольны своим финансовым состоянием 23%, плохим свое материальное положение сейчас назвали 18% россиян.
По данным опроса, 28% надеются, что их материальное положение улучшится в ближайший год, 13%, наоборот, настроены пессимистично, а 36% полагают, что оно останется неизменным.
Всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен 7–10 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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