https://ria.ru/20230921/opros-1897790655.html

Опрос: каждый пятый немец считает ФРГ похожей на диктаторское государство

Опрос: каждый пятый немец считает ФРГ похожей на диктаторское государство - РИА Новости, 21.09.2023

Опрос: каждый пятый немец считает ФРГ похожей на диктаторское государство

Свыше 20% немцев придерживаются мнения, что провозглашающая себя демократическим государством Германия скорее походит на диктатуру, в которой нет свободы слова... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:04

2023-09-21T15:04

2023-09-21T15:04

в мире

германия

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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Свыше 20% немцев придерживаются мнения, что провозглашающая себя демократическим государством Германия скорее походит на диктатуру, в которой нет свободы слова и доверия к политикам, которые, по мнению почти трети опрошенных, лгут народу, следует из посвященной изучению центризма научной публикации Билефельдского университета. "Каждый пятый (21%) считает, что страна сейчас больше похожа на диктатуру, чем на демократию", - говорится в посвященной исследованию публикации, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Также почти каждый пятый человек (18%) придерживается мнения о незаконности действий правительства. Отмечается, что оба данных показателя в предыдущем исследовании за 2020/21 год составляли лишь 16%. В работе отмечается, что многие респонденты выразили недоверие правящим партиям и политикам. Так, 46% (+15% по сравнению с предыдущим исследованием) утверждают, что партии демократического толка заняты демагогией, а не решением проблем. 34% (+11%) верят в то, что власть "скрывает правду от населения", а 30% (+14%) подозревают, что правящие партии "обманывают народ". Также 32% (+9,5%) опрошенных верят, что политики и иные лидеры являются "марионетками стоящих за ними сил". Столько же (+8%) подозревают, что СМИ и политики находятся в сговоре. Тридцать восемь процентов (+11%) склоняются к мнению, что в Германии "больше нельзя свободно выражать свое мнение, не попадая в неприятности", 58% (+9%) считают "отчасти" или "полностью" правдой то, что в Германии якобы "не разрешается говорить что-либо плохое об иностранцах без того, чтобы вас тут же не обозвали расистом". Двадцать шесть процентов (+6%) респондентов считают, что меньшинствам в стране уделяется "слишком много внимания", а 34,5% (+11,5%) разделяют мнение, что в силу национальных интересов невозможно "предоставить всем одинаковые права". Изучив данные исследования, авторы приходят к выводу, что в Германии на фоне кризисов выросла поддержка правопопулистских и экстремистских воззрений и тяга к теориям заговора, а к уравновешенному центризму - упала. Для исследования, которое проводится каждые два года по заказу близкого к правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) фонда имени Фридриха Эберта, со 2 января по 28 февраля 2023 года были опрошены 2027 человек.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

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в мире, германия