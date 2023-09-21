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Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить - РИА Новости, 21.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:26 21.09.2023 (обновлено: 18:19 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/opros-1897728441.html
Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить
Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить - РИА Новости, 21.09.2023
Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить
Треть россиян считают, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как более... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:26
2023-09-21T18:19
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вциом
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Треть россиян считают, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как более половины опрошенных (52 процента) убеждены, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг — неправильно, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, по мнению 34 процентов респондентов, авторы фильмов, музыки и книг должны получать с потребителей деньги за использование их произведений, в то время как 52 процента не согласны с ними, поскольку считают, что уровень доходов населения и так невысокий. Кроме того, по мнению 41 процента опрошенных, закон должен защищать права авторов фильмов, музыки, книг и других объектов интеллектуальной собственности, 39 процентов считают, что после выхода произведения в свет автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно. В сравнении с 2013 годом в настоящее время показатель тех, кто за активное потребление нелицензионного контента, снизился на 13 процентов: 52 процента — десять лет назад и 39 — сегодня. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для борьбы с распространением нелицензионных копий фильмов и сериалов в интернете, большинство заявили об обеспечении низких цен для просмотра или скачивания (63 процента), тогда как почти каждый четвертый россиянин (23 процента) предложил ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20230918/opros-1896929442.html
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общество, технологии, вциом, россия
Общество, Технологии, ВЦИОМ, Россия, Культура
Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить

ВЦИОМ: 52 процента россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

© РИА НовостиСайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск на экране монитора - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости
Сайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Треть россиян считают, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как более половины опрошенных (52 процента) убеждены, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг — неправильно, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, по мнению 34 процентов респондентов, авторы фильмов, музыки и книг должны получать с потребителей деньги за использование их произведений, в то время как 52 процента не согласны с ними, поскольку считают, что уровень доходов населения и так невысокий.
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Кроме того, по мнению 41 процента опрошенных, закон должен защищать права авторов фильмов, музыки, книг и других объектов интеллектуальной собственности, 39 процентов считают, что после выхода произведения в свет автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно. В сравнении с 2013 годом в настоящее время показатель тех, кто за активное потребление нелицензионного контента, снизился на 13 процентов: 52 процента — десять лет назад и 39 — сегодня.
Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для борьбы с распространением нелицензионных копий фильмов и сериалов в интернете, большинство заявили об обеспечении низких цен для просмотра или скачивания (63 процента), тогда как почти каждый четвертый россиянин (23 процента) предложил ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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