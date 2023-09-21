https://ria.ru/20230921/opros-1897728441.html

Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить

Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить - РИА Новости, 21.09.2023

Опрос: более половины россиян считают, что за скачивание не нужно платить

Треть россиян считают, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как более... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:26

2023-09-21T11:26

2023-09-21T18:19

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Треть россиян считают, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как более половины опрошенных (52 процента) убеждены, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг — неправильно, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, по мнению 34 процентов респондентов, авторы фильмов, музыки и книг должны получать с потребителей деньги за использование их произведений, в то время как 52 процента не согласны с ними, поскольку считают, что уровень доходов населения и так невысокий. Кроме того, по мнению 41 процента опрошенных, закон должен защищать права авторов фильмов, музыки, книг и других объектов интеллектуальной собственности, 39 процентов считают, что после выхода произведения в свет автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно. В сравнении с 2013 годом в настоящее время показатель тех, кто за активное потребление нелицензионного контента, снизился на 13 процентов: 52 процента — десять лет назад и 39 — сегодня. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для борьбы с распространением нелицензионных копий фильмов и сериалов в интернете, большинство заявили об обеспечении низких цен для просмотра или скачивания (63 процента), тогда как почти каждый четвертый россиянин (23 процента) предложил ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20230918/opros-1896929442.html

https://ria.ru/20230920/opros-1897468267.html

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общество, технологии, вциом, россия