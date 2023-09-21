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В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны
В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны - РИА Новости, 21.09.2023
В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны
Почти две трети жителей Великобритании (65%) считают, что наличие собственного ядерного арсенала повышает безопасность страны, этот показатель близок к цифрам,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:53
2023-09-21T10:53
2023-09-21T10:53
в мире
великобритания
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Почти две трети жителей Великобритании (65%) считают, что наличие собственного ядерного арсенала повышает безопасность страны, этот показатель близок к цифрам, зафиксированным в разгар холодной войны, свидетельствуют результаты исследования Национального центра социальных исследований (NatCen). "В 1983 году 60% заявили, что наличие собственного ядерного оружия сделало Британию более безопасным местом для проживания. Сейчас этого мнения придерживаются 65%", - сказано в документе. При этом в 1994 году – через несколько лет после окончания холодной войны – этот показатель составлял лишь 45%, отмечается в исследовании. Вместе с этим, в настоящий момент 42% жителей Великобритании выступают за увеличение расходов на оборону, в то время как в 1990 году такую идею поддерживали только 8% британцев, сообщил NatCen.
https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html
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в мире, великобритания
В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны
NatCen: в Британии поддержка ядерного оружия выросла до 65%
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Почти две трети жителей Великобритании (65%) считают, что наличие собственного ядерного арсенала повышает безопасность страны, этот показатель близок к цифрам, зафиксированным в разгар холодной войны, свидетельствуют результаты исследования Национального центра социальных исследований (NatCen
).
"В 1983 году 60% заявили, что наличие собственного ядерного оружия сделало Британию более безопасным местом для проживания. Сейчас этого мнения придерживаются 65%", - сказано в документе.
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При этом в 1994 году – через несколько лет после окончания холодной войны – этот показатель составлял лишь 45%, отмечается в исследовании.
Вместе с этим, в настоящий момент 42% жителей Великобритании выступают за увеличение расходов на оборону, в то время как в 1990 году такую идею поддерживали только 8% британцев, сообщил NatCen.
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