https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны

В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны - РИА Новости, 21.09.2023

В Британии поддержка ядерного оружия выросла до показателей холодной войны

Почти две трети жителей Великобритании (65%) считают, что наличие собственного ядерного арсенала повышает безопасность страны, этот показатель близок к цифрам,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:53

2023-09-21T10:53

2023-09-21T10:53

в мире

великобритания

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Почти две трети жителей Великобритании (65%) считают, что наличие собственного ядерного арсенала повышает безопасность страны, этот показатель близок к цифрам, зафиксированным в разгар холодной войны, свидетельствуют результаты исследования Национального центра социальных исследований (NatCen). "В 1983 году 60% заявили, что наличие собственного ядерного оружия сделало Британию более безопасным местом для проживания. Сейчас этого мнения придерживаются 65%", - сказано в документе. При этом в 1994 году – через несколько лет после окончания холодной войны – этот показатель составлял лишь 45%, отмечается в исследовании. Вместе с этим, в настоящий момент 42% жителей Великобритании выступают за увеличение расходов на оборону, в то время как в 1990 году такую идею поддерживали только 8% британцев, сообщил NatCen.

https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html

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в мире, великобритания