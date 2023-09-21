https://ria.ru/20230921/oon-1897902492.html
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:40
2023-09-21T22:40
2023-09-21T22:40
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
петер сийярто
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Планируются переговоры Сергея Викторовича с министром иностранных дел Венгрии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ea10838f44a6f242decf7a5735320359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, петер сийярто, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Петер Сийярто, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН
Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Венгрии на полях ГА ООН