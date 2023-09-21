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Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН

Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:40

2023-09-21T22:40

2023-09-21T22:40

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мария захарова

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Планируются переговоры Сергея Викторовича с министром иностранных дел Венгрии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, петер сийярто, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон