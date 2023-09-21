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Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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22:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897902492.html
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:40
2023-09-21T22:40
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
петер сийярто
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Планируются переговоры Сергея Викторовича с министром иностранных дел Венгрии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, петер сийярто, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Петер Сийярто, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров проведет переговоры с Сийярто на полях Генассамблеи ООН

Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Венгрии на полях ГА ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Планируются переговоры Сергея Викторовича с министром иностранных дел Венгрии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Сийярто прокомментировал жалобу Украины в ВТО
Вчера, 19:14
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровПетер СийяртоМария ЗахароваООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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