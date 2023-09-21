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Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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20:33 21.09.2023 (обновлено: 20:37 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/oon-1897884727.html
Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН
Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН
Делегация Мексики на Генассамблее ООН рассчитывает в пятницу провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить множество вопросов... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:33
2023-09-21T20:37
мексика
оон
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Делегация Мексики на Генассамблее ООН рассчитывает в пятницу провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить множество вопросов двустороннего сотрудничества, заявила РИА Новости министр иностранных дел страны Алисия Барсена."Да… думаю, что завтра", - сообщила она на вопрос о возможности встречи с Лавровым на Генассамблее ООН.Барсена добавила, что с глубоким уважением относится в главе российского МИД, Мексика поддерживает "очень хорошие отношения" с Россией и в ходе предстоящей встречи у сторон будет "множество вещей для обсуждения".
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мексика, оон, в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
Мексика, ООН, В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН
Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН

Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Делегация Мексики на Генассамблее ООН рассчитывает в пятницу провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить множество вопросов двустороннего сотрудничества, заявила РИА Новости министр иностранных дел страны Алисия Барсена.
"Да… думаю, что завтра", - сообщила она на вопрос о возможности встречи с Лавровым на Генассамблее ООН.
Барсена добавила, что с глубоким уважением относится в главе российского МИД, Мексика поддерживает "очень хорошие отношения" с Россией и в ходе предстоящей встречи у сторон будет "множество вещей для обсуждения".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
Вчера, 17:34
 
МексикаООНВ миреРоссияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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