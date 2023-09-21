https://ria.ru/20230921/oon-1897884727.html

Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН

Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Делегация Мексики ожидает переговоры Лавровым на полях ГА ООН

Делегация Мексики на Генассамблее ООН рассчитывает в пятницу провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить множество вопросов... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:33

2023-09-21T20:33

2023-09-21T20:37

мексика

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в мире

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сергей лавров

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Делегация Мексики на Генассамблее ООН рассчитывает в пятницу провести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить множество вопросов двустороннего сотрудничества, заявила РИА Новости министр иностранных дел страны Алисия Барсена."Да… думаю, что завтра", - сообщила она на вопрос о возможности встречи с Лавровым на Генассамблее ООН.Барсена добавила, что с глубоким уважением относится в главе российского МИД, Мексика поддерживает "очень хорошие отношения" с Россией и в ходе предстоящей встречи у сторон будет "множество вещей для обсуждения".

https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html

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мексика, оон, в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон