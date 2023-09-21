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Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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19:48 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897877273.html
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:48
в мире
белоруссия
венгрия
нью-йорк (город)
петер сийярто
сергей алейник
оон
генеральная ассамблея оон
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МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском регионе. "Продуктивные переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Венгрии Петером Сийярто состоялись на полях ООН в Нью-Йорке", - сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. Основное внимание уделено наращиванию торгово-экономического взаимодействия, производственной кооперации, созданию совместных сборочных производств. Затронуты вопросы сотрудничества в области медицины и фармацевтики. "Министры иностранных дел Беларуси и Венгрии на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН также обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, ситуацию в европейском регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897867032.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, венгрия, нью-йорк (город), петер сийярто, сергей алейник, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Венгрия, Нью-Йорк (город), Петер Сийярто, Сергей Алейник, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН

Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе на полях ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском регионе.
"Продуктивные переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Венгрии Петером Сийярто состоялись на полях ООН в Нью-Йорке", - сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
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Основное внимание уделено наращиванию торгово-экономического взаимодействия, производственной кооперации, созданию совместных сборочных производств. Затронуты вопросы сотрудничества в области медицины и фармацевтики.
"Министры иностранных дел Беларуси и Венгрии на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН также обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, ситуацию в европейском регионе", - говорится в сообщении.
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В миреБелоруссияВенгрияНью-Йорк (город)Петер СийяртоСергей АлейникООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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