https://ria.ru/20230921/oon-1897877273.html
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:48
2023-09-21T19:48
в мире
белоруссия
венгрия
нью-йорк (город)
петер сийярто
сергей алейник
оон
генеральная ассамблея оон
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МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском регионе. "Продуктивные переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Венгрии Петером Сийярто состоялись на полях ООН в Нью-Йорке", - сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. Основное внимание уделено наращиванию торгово-экономического взаимодействия, производственной кооперации, созданию совместных сборочных производств. Затронуты вопросы сотрудничества в области медицины и фармацевтики. "Министры иностранных дел Беларуси и Венгрии на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН также обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, ситуацию в европейском регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, белоруссия, венгрия, нью-йорк (город), петер сийярто, сергей алейник, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Венгрия, Нью-Йорк (город), Петер Сийярто, Сергей Алейник, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе на полях ООН