https://ria.ru/20230921/oon-1897877273.html

Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН

Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН

Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:48

2023-09-21T19:48

2023-09-21T19:48

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венгрия

нью-йорк (город)

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сергей алейник

оон

генеральная ассамблея оон

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МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсудив ситуацию в восточноевропейском регионе. "Продуктивные переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Венгрии Петером Сийярто состоялись на полях ООН в Нью-Йорке", - сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. Основное внимание уделено наращиванию торгово-экономического взаимодействия, производственной кооперации, созданию совместных сборочных производств. Затронуты вопросы сотрудничества в области медицины и фармацевтики. "Министры иностранных дел Беларуси и Венгрии на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН также обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирование украинского кризиса, ситуацию в европейском регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897867032.html

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