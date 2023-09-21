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Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена - РИА Новости, 21.09.2023
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17:34 21.09.2023 (обновлено: 19:01 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:34
2023-09-21T19:01
в мире
йемен
саудовская аравия
россия
сергей лавров
оон
ансар алла
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной Ассамблеи ООН.По итогам переговоров МИД РФ сообщил, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене.Глава МИД РФ, отметили в ведомстве, подтвердил позицию Москвы в пользу политико-дипломатического пути разрешения йеменского кризиса, акцентировал важность дальнейших усилий для установления устойчивого режима прекращения огня и запуска полноформатного национального диалога под эгидой ООН.В Саудовской Аравии ранее прошел раунд переговоров между властями королевства и представителями правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) по урегулированию конфликта в Йемене. В МИД РФ приветствовали усилия Саудовской Аравии по разрешению йеменского конфликта на фоне переговоров в Эр-Рияде.Как ранее заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва рассчитывает, что новый раунд прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной, начавшийся при посредничестве Омана, будет способствовать закреплению в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий, а также станет важным шагом на пути выработки консолидированного видения постконфликтного обустройства Йемена.В Йемене с 2016 года продолжаются военные действия между хуситами и войсками международно признанного правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20230917/khusity-1896828749.html
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897828193.html
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897848732.html
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в мире, йемен, саудовская аравия, россия, сергей лавров, оон, ансар алла
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, Россия, Сергей Лавров, ООН, Ансар Алла
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена

Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
По итогам переговоров МИД РФ сообщил, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене.
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Хуситы проводят переговоры о мире с Эр-Риядом без участия ООН
17 сентября, 17:29
Глава МИД РФ, отметили в ведомстве, подтвердил позицию Москвы в пользу политико-дипломатического пути разрешения йеменского кризиса, акцентировал важность дальнейших усилий для установления устойчивого режима прекращения огня и запуска полноформатного национального диалога под эгидой ООН.
В Саудовской Аравии ранее прошел раунд переговоров между властями королевства и представителями правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) по урегулированию конфликта в Йемене. В МИД РФ приветствовали усилия Саудовской Аравии по разрешению йеменского конфликта на фоне переговоров в Эр-Рияде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров обсудит с генсеком ООН выполнение стамбульских договоренностей
Вчера, 16:54
Как ранее заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва рассчитывает, что новый раунд прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной, начавшийся при посредничестве Омана, будет способствовать закреплению в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий, а также станет важным шагом на пути выработки консолидированного видения постконфликтного обустройства Йемена.
В Йемене с 2016 года продолжаются военные действия между хуситами и войсками международно признанного правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Вчера, 17:40
 
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