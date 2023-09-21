Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
По итогам переговоров МИД РФ сообщил, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене.
Глава МИД РФ, отметили в ведомстве, подтвердил позицию Москвы в пользу политико-дипломатического пути разрешения йеменского кризиса, акцентировал важность дальнейших усилий для установления устойчивого режима прекращения огня и запуска полноформатного национального диалога под эгидой ООН.
В Саудовской Аравии ранее прошел раунд переговоров между властями королевства и представителями правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) по урегулированию конфликта в Йемене. В МИД РФ приветствовали усилия Саудовской Аравии по разрешению йеменского конфликта на фоне переговоров в Эр-Рияде.
Как ранее заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва рассчитывает, что новый раунд прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной, начавшийся при посредничестве Омана, будет способствовать закреплению в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий, а также станет важным шагом на пути выработки консолидированного видения постконфликтного обустройства Йемена.
В Йемене с 2016 года продолжаются военные действия между хуситами и войсками международно признанного правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия.