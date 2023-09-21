https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html

Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена

Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:34

2023-09-21T17:34

2023-09-21T19:01

в мире

йемен

саудовская аравия

россия

сергей лавров

оон

ансар алла

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генеральной Ассамблеи ООН.По итогам переговоров МИД РФ сообщил, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене.Глава МИД РФ, отметили в ведомстве, подтвердил позицию Москвы в пользу политико-дипломатического пути разрешения йеменского кризиса, акцентировал важность дальнейших усилий для установления устойчивого режима прекращения огня и запуска полноформатного национального диалога под эгидой ООН.В Саудовской Аравии ранее прошел раунд переговоров между властями королевства и представителями правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) по урегулированию конфликта в Йемене. В МИД РФ приветствовали усилия Саудовской Аравии по разрешению йеменского конфликта на фоне переговоров в Эр-Рияде.Как ранее заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва рассчитывает, что новый раунд прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной, начавшийся при посредничестве Омана, будет способствовать закреплению в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий, а также станет важным шагом на пути выработки консолидированного видения постконфликтного обустройства Йемена.В Йемене с 2016 года продолжаются военные действия между хуситами и войсками международно признанного правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20230917/khusity-1896828749.html

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897828193.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897848732.html

йемен

саудовская аравия

россия

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в мире, йемен, саудовская аравия, россия, сергей лавров, оон, ансар алла