ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера
RFI: ООН проверит, как в ее здание попал глава МИД Нигера
© AP Photo / Frank Franklin IIООН
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ООН проверяет, как в здание организации в Нью-Йорке смог попасть назначенный мятежниками министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, пропуск которого, как предполагалось, должен был быть деактивирован, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник в ООН.
Как отмечается, еще в марте 2023 года министр был назначен представителем Нигера при ООН, поэтому имел диппаспорт и аккредитацию для доступа в штаб-квартиру организации. Согласно радиостанции, дипломат находился в Нью-Йорке 18 сентября для участия в саммите целей устойчивого развития и даже снял видео в коридорах ООН, в котором заявил, что рассчитывает принять участие в работе Генассамблеи ООН на всех уровнях.
"Источник в ООН сообщил RFI, что с организацией связался Хассуми Массуду, министр иностранных дел свергнутого режима Мохамеда Базума... И после этого обращения ООН решила больше не признавать Йау Сангаре Бакари в качестве посла. Сейчас ООН проверяет, как министр, представляющий хунту, смог войти в здание, поскольку его пропуск посла должен был быть деактивирован", - сообщает радиостанция в четверг.
Радио добавляет, что по-прежнему неясно, будет ли кто-либо до конца мероприятий Генассамблеи 26 сентября представлять Нигер с трибуны ООН. Выступление Нигера было запланировано на четверг, но было отменено организацией.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
В августе лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новым министром иностранных дел и внешних отношений Нигера стал Йау Сангаре Бакари, который ранее исполнял обязанности постпреда страны в ООН.