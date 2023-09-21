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ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера - РИА Новости, 21.09.2023
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17:22 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897839168.html
ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера
ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера - РИА Новости, 21.09.2023
ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера
ООН проверяет, как в здание организации в Нью-Йорке смог попасть назначенный мятежниками министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, пропуск которого,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:22
2023-09-21T17:22
в мире
нигер
нью-йорк (город)
абуджа
мохамед базум
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ООН проверяет, как в здание организации в Нью-Йорке смог попасть назначенный мятежниками министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, пропуск которого, как предполагалось, должен был быть деактивирован, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник в ООН. Как отмечается, еще в марте 2023 года министр был назначен представителем Нигера при ООН, поэтому имел диппаспорт и аккредитацию для доступа в штаб-квартиру организации. Согласно радиостанции, дипломат находился в Нью-Йорке 18 сентября для участия в саммите целей устойчивого развития и даже снял видео в коридорах ООН, в котором заявил, что рассчитывает принять участие в работе Генассамблеи ООН на всех уровнях. "Источник в ООН сообщил RFI, что с организацией связался Хассуми Массуду, министр иностранных дел свергнутого режима Мохамеда Базума... И после этого обращения ООН решила больше не признавать Йау Сангаре Бакари в качестве посла. Сейчас ООН проверяет, как министр, представляющий хунту, смог войти в здание, поскольку его пропуск посла должен был быть деактивирован", - сообщает радиостанция в четверг. Радио добавляет, что по-прежнему неясно, будет ли кто-либо до конца мероприятий Генассамблеи 26 сентября представлять Нигер с трибуны ООН. Выступление Нигера было запланировано на четверг, но было отменено организацией. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В августе лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новым министром иностранных дел и внешних отношений Нигера стал Йау Сангаре Бакари, который ранее исполнял обязанности постпреда страны в ООН.
https://ria.ru/20230901/niger-1893606064.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/makron-1896643462.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, нью-йорк (город), абуджа, мохамед базум, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Нигер, Нью-Йорк (город), Абуджа, Мохамед Базум, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН проверит, как в ее здание смог попасть глава МИД Нигера

RFI: ООН проверит, как в ее здание попал глава МИД Нигера

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ООН проверяет, как в здание организации в Нью-Йорке смог попасть назначенный мятежниками министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, пропуск которого, как предполагалось, должен был быть деактивирован, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник в ООН.
Как отмечается, еще в марте 2023 года министр был назначен представителем Нигера при ООН, поэтому имел диппаспорт и аккредитацию для доступа в штаб-квартиру организации. Согласно радиостанции, дипломат находился в Нью-Йорке 18 сентября для участия в саммите целей устойчивого развития и даже снял видео в коридорах ООН, в котором заявил, что рассчитывает принять участие в работе Генассамблеи ООН на всех уровнях.
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"Источник в ООН сообщил RFI, что с организацией связался Хассуми Массуду, министр иностранных дел свергнутого режима Мохамеда Базума... И после этого обращения ООН решила больше не признавать Йау Сангаре Бакари в качестве посла. Сейчас ООН проверяет, как министр, представляющий хунту, смог войти в здание, поскольку его пропуск посла должен был быть деактивирован", - сообщает радиостанция в четверг.
Радио добавляет, что по-прежнему неясно, будет ли кто-либо до конца мероприятий Генассамблеи 26 сентября представлять Нигер с трибуны ООН. Выступление Нигера было запланировано на четверг, но было отменено организацией.
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Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
В августе лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новым министром иностранных дел и внешних отношений Нигера стал Йау Сангаре Бакари, который ранее исполнял обязанности постпреда страны в ООН.
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В миреНигерНью-Йорк (город)АбуджаМохамед БазумООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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