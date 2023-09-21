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Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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16:59 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897830922.html
Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН
Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в четверг провести встречу с белорусским коллегой Сергеем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:59
2023-09-21T16:59
венгрия
украина
белоруссия
сергей алейник
петер сийярто
евросоюз
оон
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в четверг провести встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником в ООН, обсудить мирное урегулирование на Украине. "Сегодня с белорусским коллегой мы, конечно, будем говорить о возможности мира. Мы много раз говорили, что надежда на мир жива, лишь если каналы коммуникаций остаются открытыми... Поэтому я сегодня встречаюсь с белорусским коллегой, которому я скажу, что Венгрия заинтересована в мире, попрошу его помощи в том, чтобы Белоруссия не делала никаких шагов, которые вели бы к удлинению войны, ее временной или географической эскалации", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1. Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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венгрия, украина, белоруссия, сергей алейник, петер сийярто, евросоюз, оон, нато, сергей лавров, в мире
Венгрия, Украина, Белоруссия, Сергей Алейник, Петер Сийярто, Евросоюз, ООН, НАТО, Сергей Лавров, В мире
Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН

Сийярто: планируется в четверг провести встречу с главой МИД Белоруссии в ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Петер Сийярто
 Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в четверг провести встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником в ООН, обсудить мирное урегулирование на Украине.
"Сегодня с белорусским коллегой мы, конечно, будем говорить о возможности мира. Мы много раз говорили, что надежда на мир жива, лишь если каналы коммуникаций остаются открытыми... Поэтому я сегодня встречаюсь с белорусским коллегой, которому я скажу, что Венгрия заинтересована в мире, попрошу его помощи в том, чтобы Белоруссия не делала никаких шагов, которые вели бы к удлинению войны, ее временной или географической эскалации", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
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Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов.
В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
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ВенгрияУкраинаБелоруссияСергей АлейникПетер СийяртоЕвросоюзООННАТОСергей ЛавровВ мире
 
 
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