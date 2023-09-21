https://ria.ru/20230921/oon-1897830922.html

Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН

Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Сийярто заявил, что планирует встретиться с главой МИД Белоруссии в ООН

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в четверг провести встречу с белорусским коллегой Сергеем... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:59

2023-09-21T16:59

2023-09-21T16:59

венгрия

украина

белоруссия

сергей алейник

петер сийярто

евросоюз

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в четверг провести встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником в ООН, обсудить мирное урегулирование на Украине. "Сегодня с белорусским коллегой мы, конечно, будем говорить о возможности мира. Мы много раз говорили, что надежда на мир жива, лишь если каналы коммуникаций остаются открытыми... Поэтому я сегодня встречаюсь с белорусским коллегой, которому я скажу, что Венгрия заинтересована в мире, попрошу его помощи в том, чтобы Белоруссия не делала никаких шагов, которые вели бы к удлинению войны, ее временной или географической эскалации", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1. Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

венгрия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, украина, белоруссия, сергей алейник, петер сийярто, евросоюз, оон, нато, сергей лавров, в мире