https://ria.ru/20230921/oon-1897794724.html

МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года

МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года - РИА Новости, 21.09.2023

МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года

МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) определили основные направления сотрудничества до 2026 года; приоритет будет отдан... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:17

2023-09-21T15:17

2023-09-21T15:21

женева (город)

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оон

центроспас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) определили основные направления сотрудничества до 2026 года; приоритет будет отдан аттестации спасательных отрядов по классификации ИНСАРАГ и разработке стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров, сообщает МЧС РФ. "МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов подписали протокол, определяющий приоритеты сотрудничества на ближайшие три года", - говорится на сайте министерства. Отмечается, что документ скреплен подписями в Женеве и Москве. Новые приоритеты, в частности, включают в себя продвижение международной методологии ИНСАРАГ в целях внедрения стандартов проведения аварийно-спасательных работ во всем мире. "Это необходимо для более эффективного реагирования поисково-спасательных формирований на последствия чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает МЧС. Протокол предусматривает участие российских экспертов в качестве членов аттестационных комиссий при проведении международных аттестаций и переаттестаций поисково-спасательных формирований во всём мире по методике ИНСАРАГ. "Планируются к разработке протоколы глобального обмена информацией и минимальных стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров", - отмечается в сообщении. Стороны также обозначили совместные задачи, связанные с обеспечением международного реагирования на бедствия и усиление взаимодействия в рамках гуманитарных операций. МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов взаимодействуют с 1998 года в рамках меморандума о сотрудничестве, регулярно обновляя векторы совместной деятельности. Международная аттестация спасательных отрядов проводится по классификации ИНСАРАГ - Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения, созданной в 1991 году по инициативе ООН. Организация основана с целью улучшения стандартов оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ и координации международного реагирования на внезапные крупномасштабные стихийные бедствия. Уже сформирована всемирная сеть участников реагирования на ЧС, разработаны руководящие принципы и методология проведения международных поисково-спасательных операций. Как ранее сообщалось, первым из всех российских спасательных подразделений международную аттестацию прошел в 2011 году государственный аэромобильный отряд "Центроспас". Позднее был аттестован Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

женева (город)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

женева (город), москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, центроспас