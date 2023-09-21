https://ria.ru/20230921/oon-1897794724.html
МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года
МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года - РИА Новости, 21.09.2023
МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года
МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) определили основные направления сотрудничества до 2026 года; приоритет будет отдан... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:17
2023-09-21T15:17
2023-09-21T15:21
женева (город)
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оон
центроспас
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) определили основные направления сотрудничества до 2026 года; приоритет будет отдан аттестации спасательных отрядов по классификации ИНСАРАГ и разработке стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров, сообщает МЧС РФ. "МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов подписали протокол, определяющий приоритеты сотрудничества на ближайшие три года", - говорится на сайте министерства. Отмечается, что документ скреплен подписями в Женеве и Москве. Новые приоритеты, в частности, включают в себя продвижение международной методологии ИНСАРАГ в целях внедрения стандартов проведения аварийно-спасательных работ во всем мире. "Это необходимо для более эффективного реагирования поисково-спасательных формирований на последствия чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает МЧС. Протокол предусматривает участие российских экспертов в качестве членов аттестационных комиссий при проведении международных аттестаций и переаттестаций поисково-спасательных формирований во всём мире по методике ИНСАРАГ. "Планируются к разработке протоколы глобального обмена информацией и минимальных стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров", - отмечается в сообщении. Стороны также обозначили совместные задачи, связанные с обеспечением международного реагирования на бедствия и усиление взаимодействия в рамках гуманитарных операций. МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов взаимодействуют с 1998 года в рамках меморандума о сотрудничестве, регулярно обновляя векторы совместной деятельности. Международная аттестация спасательных отрядов проводится по классификации ИНСАРАГ - Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения, созданной в 1991 году по инициативе ООН. Организация основана с целью улучшения стандартов оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ и координации международного реагирования на внезапные крупномасштабные стихийные бедствия. Уже сформирована всемирная сеть участников реагирования на ЧС, разработаны руководящие принципы и методология проведения международных поисково-спасательных операций. Как ранее сообщалось, первым из всех российских спасательных подразделений международную аттестацию прошел в 2011 году государственный аэромобильный отряд "Центроспас". Позднее был аттестован Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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женева (город), москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, центроспас
Женева (город), Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ООН, Центроспас
МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года
МЧС России и ООН подписали протокол о приоритетах сотрудничества до 2026 года
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) определили основные направления сотрудничества до 2026 года; приоритет будет отдан аттестации спасательных отрядов по классификации ИНСАРАГ и разработке стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров, сообщает МЧС РФ.
"МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов подписали протокол, определяющий приоритеты сотрудничества на ближайшие три года", - говорится на сайте министерства.
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Отмечается, что документ скреплен подписями в Женеве
и Москве
. Новые приоритеты, в частности, включают в себя продвижение международной методологии ИНСАРАГ в целях внедрения стандартов проведения аварийно-спасательных работ во всем мире.
"Это необходимо для более эффективного реагирования поисково-спасательных формирований на последствия чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает МЧС.
Протокол предусматривает участие российских экспертов в качестве членов аттестационных комиссий при проведении международных аттестаций и переаттестаций поисково-спасательных формирований во всём мире по методике ИНСАРАГ.
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"Планируются к разработке протоколы глобального обмена информацией и минимальных стандартов для центров управления в кризисных ситуациях в рамках развития глобальной сети кризисных центров", - отмечается в сообщении.
Стороны также обозначили совместные задачи, связанные с обеспечением международного реагирования на бедствия и усиление взаимодействия в рамках гуманитарных операций.
МЧС России и управление ООН по координации гуманитарных вопросов взаимодействуют с 1998 года в рамках меморандума о сотрудничестве, регулярно обновляя векторы совместной деятельности.
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Международная аттестация спасательных отрядов проводится по классификации ИНСАРАГ - Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения, созданной в 1991 году по инициативе ООН.
Организация основана с целью улучшения стандартов оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ и координации международного реагирования на внезапные крупномасштабные стихийные бедствия. Уже сформирована всемирная сеть участников реагирования на ЧС, разработаны руководящие принципы и методология проведения международных поисково-спасательных операций.
Как ранее сообщалось, первым из всех российских спасательных подразделений международную аттестацию прошел в 2011 году государственный аэромобильный отряд "Центроспас
". Позднее был аттестован Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
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