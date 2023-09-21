Рейтинг@Mail.ru
Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897714136.html
Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН
Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН
Германия не поддерживает инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:37
2023-09-21T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
анналена бербок
оон
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Германия не поддерживает инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", - сказала Бербок в интервью телеканалу ARD. Она заявила, что необходимо защищать Устав ООН и думать о путях модернизации организации. Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
https://ria.ru/20230614/isk-1878177634.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_03c213aa531678a7ca3e0aecaf85914c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, анналена бербок, оон, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Анналена Бербок, ООН, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Бербок: Германия выступает за защиту Устава ООН и сохранение Россией права вето

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Германия не поддерживает инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", - сказала Бербок в интервью телеканалу ARD. Она заявила, что необходимо защищать Устав ООН и думать о путях модернизации организации.
Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейки из интернета
14 июня, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаАнналена БербокООНВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала