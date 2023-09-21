https://ria.ru/20230921/oon-1897714136.html

Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Германия не поддерживает инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:37

2023-09-21T10:37

2023-09-21T10:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Германия не поддерживает инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", - сказала Бербок в интервью телеканалу ARD. Она заявила, что необходимо защищать Устав ООН и думать о путях модернизации организации. Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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