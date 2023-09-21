https://ria.ru/20230921/oon-1897700825.html

Гутерриш заявил о ждущем мир аде

Гутерриш заявил о ждущем мир аде - РИА Новости, 21.09.2023

Гутерриш заявил о ждущем мир аде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите раскритиковал человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:50

2023-09-21T08:50

2023-09-21T11:47

в мире

антониу гутерриш

оон

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите раскритиковал человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата, передает ABC News."Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата — и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада", — сказал он.Люди находятся все ближе к нестабильному и опасному миру, добавил генсек, подчеркнув, что мировые лидеры должны предложить новые весомые климатические инициативы.Вместе с тем он выразил признательность активистам климатических движений и коренным народам за их деятельность, а также руководителям компаний, мэрам городов и правительствам, которые предпринимают серьезные меры по отказу от ископаемого топлива.Позже в беседе с журналистами Гутерриш добавил, что сегодня наблюдается такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времен Второй мировой войны. "Даже во время холодной войны все было более предсказуемо, чем сегодня", — заключил он.Достижение углеродной нейтральности — один из ключевых элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют добиться этого к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

https://ria.ru/20220417/nischeta-1784009451.html

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в мире, антониу гутерриш, оон