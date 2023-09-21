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МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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08:11 21.09.2023 (обновлено: 08:15 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/oon-1897698460.html
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН
В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:11
2023-09-21T08:15
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сергей лавров
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас нет в графике таких контактов", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897697456.html
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великобритания, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, мария захарова, в мире
Великобритания, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН

МИД: в графике Лаврова на ГА ООН отсутствуют контакты с Великобританией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас нет в графике таких контактов", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров на ГА ООН не будет общаться с представителями США
Вчера, 07:58
 
ВеликобританияРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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