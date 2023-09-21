https://ria.ru/20230921/oon-1897698460.html

МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН

МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН

В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:11

2023-09-21T08:11

2023-09-21T08:15

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас нет в графике таких контактов", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20230921/lavrov-1897697456.html

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великобритания, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, мария захарова, в мире