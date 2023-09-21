https://ria.ru/20230921/oon-1897698460.html
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН
В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:11
2023-09-21T08:11
2023-09-21T08:15
великобритания
россия
оон
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9efd82c1ed79a785482487e2217b9c.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В графике главы МИД РФ Сергея Лаврова контактов с Великобританией на ГА ООН нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас нет в графике таких контактов", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897697456.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_93d448fcb6c272cfb54a25566b8d625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, мария захарова, в мире
Великобритания, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
МИД сообщил об отсутствии в графике Лаврова контактов с Британией в ООН
МИД: в графике Лаврова на ГА ООН отсутствуют контакты с Великобританией