Рейтинг@Mail.ru
Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно, заявило Минэнерго - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 21.09.2023 (обновлено: 04:37 22.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ogranichenie-1897898241.html
Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно, заявило Минэнерго
Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно, заявило Минэнерго - РИА Новости, 22.09.2023
Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно, заявило Минэнерго
Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке РФ, заявил первый... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T22:07
2023-09-22T04:37
экономика
россия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774727_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e44a212e748884eff3959879c5164e1.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке РФ, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.Ранее в четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок."Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает", - сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ."Поэтому мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании - ред.) и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену", - добавил Сорокин.Введенный временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления правительства, опубликованного в четверг.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774727_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b51069849bb64b469e79f498ff4b6688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно, заявило Минэнерго

Сороркин заявил, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке РФ, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Ранее в четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.
Вид на старую Москву и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Россия построила себе Европу
8 сентября, 08:00
"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает", - сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ.
"Поэтому мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании - ред.) и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену", - добавил Сорокин.
Введенный временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления правительства, опубликованного в четверг.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
Газовая электростанция сталелитейного завода Hüttenwerke Krupp Mannesmann в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Германия сдалась и вновь хочет российский газ
19 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала