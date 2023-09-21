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В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров - РИА Новости, 21.09.2023
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02:50 21.09.2023 (обновлено: 02:51 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ochagi-1897686842.html
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров - РИА Новости, 21.09.2023
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров
Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:50
2023-09-21T02:51
происшествия
россия
республика коми
ставропольский край
внии гочс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе, учитывая высокие классы пожарной опасности и неблагоприятную метеорологическую обстановку, прогнозируется риск возникновения единичных очагов возгораний в Республике Коми, в центральных и южных районах Красноярского, в отдельных районах Забайкальского и Ставропольского краев, а также в Иркутской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Учёные института отмечают, что обстановка с природными пожарами на территории страны в целом стабильная и развивается в соответствии с прогнозами.
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происшествия, россия, республика коми, ставропольский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Республика Коми, Ставропольский край, ВНИИ ГОЧС
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров

ВНИИ ГОЧС: в 13 регионах России на этой неделе могут появиться очаги пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На текущей неделе, учитывая высокие классы пожарной опасности и неблагоприятную метеорологическую обстановку, прогнозируется риск возникновения единичных очагов возгораний в Республике Коми, в центральных и южных районах Красноярского, в отдельных районах Забайкальского и Ставропольского краев, а также в Иркутской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Учёные института отмечают, что обстановка с природными пожарами на территории страны в целом стабильная и развивается в соответствии с прогнозами.
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