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В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров - РИА Новости, 21.09.2023
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров
Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:50
2023-09-21T02:50
2023-09-21T02:51
происшествия
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республика коми
ставропольский край
внии гочс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе, учитывая высокие классы пожарной опасности и неблагоприятную метеорологическую обстановку, прогнозируется риск возникновения единичных очагов возгораний в Республике Коми, в центральных и южных районах Красноярского, в отдельных районах Забайкальского и Ставропольского краев, а также в Иркутской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Учёные института отмечают, что обстановка с природными пожарами на территории страны в целом стабильная и развивается в соответствии с прогнозами.
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происшествия, россия, республика коми, ставропольский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Республика Коми, Ставропольский край, ВНИИ ГОЧС
В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров
ВНИИ ГОЧС: в 13 регионах России на этой неделе могут появиться очаги пожаров