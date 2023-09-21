https://ria.ru/20230921/ochagi-1897686842.html

В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров

В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров - РИА Новости, 21.09.2023

В 13 регионах России могут появиться очаги пожаров

Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:50

2023-09-21T02:50

2023-09-21T02:51

происшествия

россия

республика коми

ставропольский край

внии гочс

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Очаги новых возгораний могут появиться на этой неделе на территории 13 регионов четырех федеральных округов страны из-за высокой пожарной опасности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе, учитывая высокие классы пожарной опасности и неблагоприятную метеорологическую обстановку, прогнозируется риск возникновения единичных очагов возгораний в Республике Коми, в центральных и южных районах Красноярского, в отдельных районах Забайкальского и Ставропольского краев, а также в Иркутской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Учёные института отмечают, что обстановка с природными пожарами на территории страны в целом стабильная и развивается в соответствии с прогнозами.

https://ria.ru/20230919/tsiklony-1897110914.html

россия

республика коми

ставропольский край

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происшествия, россия, республика коми, ставропольский край, внии гочс