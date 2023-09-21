https://ria.ru/20230921/obyski-1897769301.html

В Молдавии провели обыски у представителей партии "Возрождение"

В Молдавии провели обыски у представителей партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023

В Молдавии провели обыски у представителей партии "Возрождение"

Молдавские правоохранители проводят обыски у лидера оппозиционной партии "Возрождение" Наталии Параски и ее соратников, заявила пресс-служба партии в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:05

2023-09-21T14:05

2023-09-21T19:41

молдавия

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Молдавские правоохранители проводят обыски у лидера оппозиционной партии "Возрождение" Наталии Параски и ее соратников, заявила пресс-служба партии в Telegram-канале. "Сегодня на наших глазах разворачивается репрессивная кампания против нас — оппозиции. По месту жительства лидера партии "Возрождение" Наталии Параски и еще нескольких активистов проходят обыски", — говорится в публикации. В партии обвинили президента Молдавии Майю Санду в том, что она вместо диалога с обществом и другими политическими объединениями выбрала путь давления, агрессии и преследования любых альтернативных сил. "Подобная тактика не только усугубляет внутренние политические противоречия, но и дестабилизирует обстановку в стране. Вместо работы в интересах государства и общества продолжается зачистка информационного поля, ущемляются права и свободы граждан путем блокировки работы оппозиции. Это удар по нормам демократического общества", — подчеркивает "Возрождение". Партия призвала правозащитников и всех неравнодушных людей присоединиться к ней, чтобы работать на благо Молдавии и избавить страну от режима Санду. Позже сама Параска рассказала, что поводом для обысков стали обвинения в незаконном финансировании партии."Нет никаких доказательств того, что мне инкриминируют. В доме ничего не нашли, кроме игрушек моего ребенка", — сказала она.На завтра, по словам Параски, ее вызвали в прокуратуру. Главной причиной обысков она считает недавнюю поездку в Москву и личную встречу с официальным представителем российского МИД России Марией Захаровой. "Я убеждена, что эти обыски сделаны по доносу Партии социалистов, которые, очевидно, вступили в сговор с правящей партией "Действие и солидарность", — подчеркнула политик.В Антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что провели 20 обысков по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение", в ходе которых изъяли документы, мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги и задержали одного человека.Партия "Возрождение" создана в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.

https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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молдавия, в мире, майя санду