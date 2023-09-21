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Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения - РИА Новости, 21.09.2023
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01:52 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения - РИА Новости, 21.09.2023
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения
Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:52
2023-09-21T01:52
в мире
польша
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Польша &quot;срочно&quot; вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!&quot; — написал он.Как отметил Филиппо, Польша "дала ему больше всего" и приняла много украинских беженцев."Это еще раз доказывает его (Зеленского. — Прим. Ред.) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить", — возмутился политик.Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о "неприемлемости" для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897530158.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
Во Франции призвали остановить Зеленского после "бредового" обвинения

Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинения в адрес Польши

© AP Photo / Mary AltafferВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!" — написал он.

Как отметил Филиппо, Польша "дала ему больше всего" и приняла много украинских беженцев.
"Это еще раз доказывает его (Зеленского. — Прим. Ред.) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить", — возмутился политик.
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