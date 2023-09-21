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Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка
Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка - РИА Новости, 21.09.2023
Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка
Вооруженные силы Украины в мае обстреляли микрорайон Абакумова в Донецке, где у школьников был последний звонок, рассказал РИА Новости выпускник школы 16-летний РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:10
2023-09-21T07:10
2023-09-21T07:10
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в мае обстреляли микрорайон Абакумова в Донецке, где у школьников был последний звонок, рассказал РИА Новости выпускник школы 16-летний Мирослав Биняев, который в результате прилета получил ранение. "Мы, получается, шли с другом на остановку, болтали ни о чем и услышали первый взрыв, прилет. Я присел за бордюр сразу же, мы успели сориентироваться и побежали в школу", - рассказал он. Он добавил, что находился в шоковом состоянии и из-за этого не сразу понял, что его ранили. "Я просто увидел кровь на штанах, врачи сказали, что осколок застрял в малоберцовой кости правой ноги" - вспоминает школьник. Другу Мирослава тоже "попало": в ухо, палец и ногу. Врачи смогли достать все осколки. По словам Биняева, в Следственном комитете его проинформировали, что "это был обычный шариковый снаряд". Школьник отметил, что атаки на Кировский район не прекращаются. "Обстрелы также продолжаются, как и продолжались, буквально каждый день", - сказал он, добавив, что часто слышит новости о раненых.
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690406.html
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донецк, кировский район, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка
Выпускник в Донецке рассказал, как их обстреляли ВСУ в день последнего звонка
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в мае обстреляли микрорайон Абакумова в Донецке, где у школьников был последний звонок, рассказал РИА Новости выпускник школы 16-летний Мирослав Биняев, который в результате прилета получил ранение.
"Мы, получается, шли с другом на остановку, болтали ни о чем и услышали первый взрыв, прилет. Я присел за бордюр сразу же, мы успели сориентироваться и побежали в школу", - рассказал он.
Он добавил, что находился в шоковом состоянии и из-за этого не сразу понял, что его ранили. "Я просто увидел кровь на штанах, врачи сказали, что осколок застрял в малоберцовой кости правой ноги" - вспоминает школьник. Другу Мирослава тоже "попало": в ухо, палец и ногу. Врачи смогли достать все осколки.
По словам Биняева, в Следственном комитете его проинформировали, что "это был обычный шариковый снаряд". Школьник отметил, что атаки на Кировский район
не прекращаются.
"Обстрелы также продолжаются, как и продолжались, буквально каждый день", - сказал он, добавив, что часто слышит новости о раненых.
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