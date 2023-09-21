https://ria.ru/20230921/obstrely-1897694858.html

Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка

Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка - РИА Новости, 21.09.2023

Выпускник в Донецке рассказал об обстреле ВСУ в день последнего звонка

Вооруженные силы Украины в мае обстреляли микрорайон Абакумова в Донецке, где у школьников был последний звонок, рассказал РИА Новости выпускник школы 16-летний РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:10

2023-09-21T07:10

2023-09-21T07:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в мае обстреляли микрорайон Абакумова в Донецке, где у школьников был последний звонок, рассказал РИА Новости выпускник школы 16-летний Мирослав Биняев, который в результате прилета получил ранение. "Мы, получается, шли с другом на остановку, болтали ни о чем и услышали первый взрыв, прилет. Я присел за бордюр сразу же, мы успели сориентироваться и побежали в школу", - рассказал он. Он добавил, что находился в шоковом состоянии и из-за этого не сразу понял, что его ранили. "Я просто увидел кровь на штанах, врачи сказали, что осколок застрял в малоберцовой кости правой ноги" - вспоминает школьник. Другу Мирослава тоже "попало": в ухо, палец и ногу. Врачи смогли достать все осколки. По словам Биняева, в Следственном комитете его проинформировали, что "это был обычный шариковый снаряд". Школьник отметил, что атаки на Кировский район не прекращаются. "Обстрелы также продолжаются, как и продолжались, буквально каждый день", - сказал он, добавив, что часто слышит новости о раненых.

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690406.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, вооруженные силы украины, происшествия, россия