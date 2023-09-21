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ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:18

2023-09-21T00:18

2023-09-21T00:18

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил десять обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 103 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Кировском районе Донецка, а также о ранении пяти гражданских лиц в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897670073.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия