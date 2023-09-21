https://ria.ru/20230921/obstrely-1897680222.html
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:18
2023-09-21T00:18
2023-09-21T00:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034661_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_aa9e0b91b32ab9831c50e849370918b3.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил десять обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 103 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Кировском районе Донецка, а также о ранении пяти гражданских лиц в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897670073.html
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b6edc4b0ed23628d99049ea16793c252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР