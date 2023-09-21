https://ria.ru/20230921/obstrel-1897860985.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами

Украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:35

2023-09-21T18:35

2023-09-21T18:35

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 17.30 по Кировскому району Макеевки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 18.12 - еще три снаряда того же калибра. Также четыре снаряда данного калибра было выпущено в 17.30 по Ясиноватскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия