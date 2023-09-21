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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
Украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:35
2023-09-21T18:35
2023-09-21T18:35
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 в четверг выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 17.30 по Кировскому району Макеевки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 18.12 - еще три снаряда того же калибра. Также четыре снаряда данного калибра было выпущено в 17.30 по Ясиноватскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району в ДНР