https://ria.ru/20230921/obstrel-1897822764.html

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 16.05 по 16.20 выпустили в общей сложности еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

макеевка

петровский район

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донецк, макеевка, сцкк, петровский район, происшествия