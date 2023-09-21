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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897808428.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:57
2023-09-21T15:57
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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