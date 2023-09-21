Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Ясиноватскому району
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.20 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 14.05 по 15.30 выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.