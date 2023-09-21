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Украинские войска обстреляли колледж в Киевском районе Донецка
Украинские войска обстреляли колледж в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские войска обстреляли колледж в Киевском районе Донецка
Колледж технологии и дизайна поврежден в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:26
2023-09-21T14:26
2023-09-21T14:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Колледж технологии и дизайна поврежден в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Киевского района по Партизанскому проспекту в результате прямого попадания снаряда повреждена крыша и остекление Донецкого колледжа технологии и дизайна", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка не менее семи "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Украинские войска обстреляли колледж в Киевском районе Донецка
Кулемзин: украинские войска обстреляли колледж в Киевском районе Донецка