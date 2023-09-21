https://ria.ru/20230921/obstrel-1897769998.html
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 13.52 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:06
2023-09-21T14:06
2023-09-21T14:06
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.52 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.52 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 13.50 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Петровскому району Донецка