https://ria.ru/20230921/obstrel-1897732885.html

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 112 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также была атака с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 112 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также была атака с использованием дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Кроме того, в среду один беспилотник сбили в Белгородском районе. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Повреждены шесть частных домовладений, один автомобиль и трактор. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Таврово сбит БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе хутор Климовое 8 раз обстреляли из миномета. В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Долгое выпущено в сумме 25 минометных снарядов. В Волоконовском районе 19 раз из гранатомета и 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый. В Шебекинском городском округе 7 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка. Как ранее информировал Гладков, от полученных ран мужчина скончался на месте, ещё два человека пострадали. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась. Мужчина, который получил осколочные ранения живота и руки, прооперирован и находится в стабильном состоянии. В результате обстрелов повреждены два частных домовладения. Также в округе по селам Середа, Белянка и Муром выпущено в сумме 21 минометный снаряд, по селу Новая Таволжанка – три артиллерийских снаряда. "В Грайворонском городском округе по селу Головчино выпущено 12 снарядов из РСЗО. Никто не пострадал. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. Повреждены один легковой автомобиль и один трактор, а также линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230920/obstrel-1897510147.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

муром

белгородский район

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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков