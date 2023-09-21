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ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897732885.html
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 112 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также была атака с... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 112 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также была атака с использованием дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Кроме того, в среду один беспилотник сбили в Белгородском районе. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Повреждены шесть частных домовладений, один автомобиль и трактор. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Таврово сбит БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе хутор Климовое 8 раз обстреляли из миномета. В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Долгое выпущено в сумме 25 минометных снарядов. В Волоконовском районе 19 раз из гранатомета и 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый. В Шебекинском городском округе 7 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка. Как ранее информировал Гладков, от полученных ран мужчина скончался на месте, ещё два человека пострадали. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась. Мужчина, который получил осколочные ранения живота и руки, прооперирован и находится в стабильном состоянии. В результате обстрелов повреждены два частных домовладения. Также в округе по селам Середа, Белянка и Муром выпущено в сумме 21 минометный снаряд, по селу Новая Таволжанка – три артиллерийских снаряда. "В Грайворонском городском округе по селу Головчино выпущено 12 снарядов из РСЗО. Никто не пострадал. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. Повреждены один легковой автомобиль и один трактор, а также линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897510147.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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белгородская область
муром
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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 112 снарядов по Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 112 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также была атака с использованием дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в среду один беспилотник сбили в Белгородском районе. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Повреждены шесть частных домовладений, один автомобиль и трактор.
Последствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина
20 сентября, 12:42
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Таврово сбит БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе хутор Климовое 8 раз обстреляли из миномета. В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Долгое выпущено в сумме 25 минометных снарядов. В Волоконовском районе 19 раз из гранатомета и 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый.
В Шебекинском городском округе 7 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка. Как ранее информировал Гладков, от полученных ран мужчина скончался на месте, ещё два человека пострадали. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась. Мужчина, который получил осколочные ранения живота и руки, прооперирован и находится в стабильном состоянии. В результате обстрелов повреждены два частных домовладения. Также в округе по селам Середа, Белянка и Муром выпущено в сумме 21 минометный снаряд, по селу Новая Таволжанка – три артиллерийских снаряда.
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
25 июля, 08:00
"В Грайворонском городском округе по селу Головчино выпущено 12 снарядов из РСЗО. Никто не пострадал. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. Повреждены один легковой автомобиль и один трактор, а также линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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