https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области, разрушены надгробия и ограды, сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:16

2023-09-21T11:16

2023-09-21T11:16

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области, разрушены надгробия и ограды, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких "прилетов" на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. На земле, между могилами, видны воронки от разрыва боеприпасов", - говорится в сообщении. В администрации назвали подобные обстрелы "очередным актом террора против гражданского населения": "Ни вблизи кладбища, ни уж тем более на его территории нет военных объектов".

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897716585.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия