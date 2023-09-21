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ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области, разрушены надгробия и ограды, сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:16
2023-09-21T11:16
2023-09-21T11:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области, разрушены надгробия и ограды, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких "прилетов" на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды. На земле, между могилами, видны воронки от разрыва боеприпасов", - говорится в сообщении. В администрации назвали подобные обстрелы "очередным актом террора против гражданского населения": "Ни вблизи кладбища, ни уж тем более на его территории нет военных объектов".
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Обрывка Херсонской области