https://ria.ru/20230921/obstrel-1897717848.html
Украинский танк обстрелял Брянскую область
Украинский танк обстрелял Брянскую область - РИА Новости, 21.09.2023
Украинский танк обстрелял Брянскую область
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:55
2023-09-21T10:55
2023-09-21T14:59
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
происшествия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок."Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы. После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.
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брянская область
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брянская область, погарский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Происшествия
Украинский танк обстрелял Брянскую область
Украинский танк обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок.
«
"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы.
После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.
Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины
и периодически оказывается под обстрелами.
В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.
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