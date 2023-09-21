Рейтинг@Mail.ru
Украинский танк обстрелял Брянскую область - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 21.09.2023 (обновлено: 14:59 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897717848.html
Украинский танк обстрелял Брянскую область
Украинский танк обстрелял Брянскую область - РИА Новости, 21.09.2023
Украинский танк обстрелял Брянскую область
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:55
2023-09-21T14:59
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897767898_0:119:3235:1938_1920x0_80_0_0_52b5f4e20ee0cc0bc243b3dc92fbe977.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок.&quot;Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы. После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230918/obstrel-1897054585.html
брянская область
погарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897767898_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66d823eb25ed5ec8b386deb7adba7028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, погарский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Происшествия
Украинский танк обстрелял Брянскую область

Украинский танк обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок.
«

"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы.
После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.
Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.
В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина
18 сентября, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПогарский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала