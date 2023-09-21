https://ria.ru/20230921/obstrel-1897717848.html

Украинский танк обстрелял Брянскую область

Украинский танк обстрелял Брянскую область - РИА Новости, 21.09.2023

Украинский танк обстрелял Брянскую область

Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:55

2023-09-21T10:55

2023-09-21T14:59

специальная военная операция на украине

брянская область

погарский район

происшествия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок."Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы. После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230918/obstrel-1897054585.html

брянская область

погарский район

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брянская область, погарский район, происшествия