https://ria.ru/20230921/obrazovanie-1897904467.html
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.09.2023
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов
Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:56
2023-09-21T22:56
2023-09-21T22:57
общество
россия
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. "В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", - сказал Кравцов. По его словам, серьезно изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования, за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых, также обновили программы обучения.
https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов
Кравцов: вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
"В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", - сказал Кравцов.
По его словам, серьезно изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования, за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых, также обновили программы обучения.
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