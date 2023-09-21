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Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.09.2023
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22:56 21.09.2023 (обновлено: 22:57 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/obrazovanie-1897904467.html
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.09.2023
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов
Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:56
2023-09-21T22:57
общество
россия
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. "В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", - сказал Кравцов. По его словам, серьезно изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования, за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых, также обновили программы обучения.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов

Кравцов: вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку

© iStock.com / fpphotobankСтудент на лекции
Студент на лекции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / fpphotobank
Студент на лекции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
"В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", - сказал Кравцов.
По его словам, серьезно изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования, за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых, также обновили программы обучения.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В России разработали новый макет стандарта высшего образования
4 сентября, 11:40
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
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