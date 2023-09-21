https://ria.ru/20230921/obrazovanie-1897904467.html

Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов

Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.09.2023

Вся система среднего профобразования проходит перезагрузку, заявил Кравцов

Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:56

2023-09-21T22:56

2023-09-21T22:57

общество

россия

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e1a3a3dec35d99f1ef3427ffe7f5f7a.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. "В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", - сказал Кравцов. По его словам, серьезно изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования, за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых, также обновили программы обучения.

https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов