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В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном - РИА Новости, 21.09.2023
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14:27 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obmen-1897775235.html
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном - РИА Новости, 21.09.2023
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном
Прямой связи между обменом заключенными между США и Ираном и возобновлением диалога по СВПД нет, но это политический сигнал того, что взаимопонимание возможно,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:27
2023-09-21T14:27
сергей рябков
сша
иран
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Прямой связи между обменом заключенными между США и Ираном и возобновлением диалога по СВПД нет, но это политический сигнал того, что взаимопонимание возможно, завил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Прямой связи нет, но (это - ред.) как политический сигнал, как определенный элемент демонстрации того, что взаимопонимание возможно. Конечно, это идет в копилку дипломатических усилий", - сказал Рябков.
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сергей рябков, сша, иран, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Сергей Рябков, США, Иран, В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном

Рябков не увидел связи между обменом заключенными США и Ирана и диалогом по СВПД

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Прямой связи между обменом заключенными между США и Ираном и возобновлением диалога по СВПД нет, но это политический сигнал того, что взаимопонимание возможно, завил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Прямой связи нет, но (это - ред.) как политический сигнал, как определенный элемент демонстрации того, что взаимопонимание возможно. Конечно, это идет в копилку дипломатических усилий", - сказал Рябков.
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