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В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном - РИА Новости, 21.09.2023
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном
Прямой связи между обменом заключенными между США и Ираном и возобновлением диалога по СВПД нет, но это политический сигнал того, что взаимопонимание возможно,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:27
2023-09-21T14:27
2023-09-21T14:27
сергей рябков
сша
иран
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Прямой связи между обменом заключенными между США и Ираном и возобновлением диалога по СВПД нет, но это политический сигнал того, что взаимопонимание возможно, завил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Прямой связи нет, но (это - ред.) как политический сигнал, как определенный элемент демонстрации того, что взаимопонимание возможно. Конечно, это идет в копилку дипломатических усилий", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868349196.html
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сергей рябков, сша, иран, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Сергей Рябков, США, Иран, В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
В МИД России ответили на вопрос об обмене заключенными между США и Ираном
Рябков не увидел связи между обменом заключенными США и Ирана и диалогом по СВПД