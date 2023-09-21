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Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков - РИА Новости, 21.09.2023
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14:12 21.09.2023 (обновлено: 14:18 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/obmen-1897771459.html
Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков
Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков - РИА Новости, 21.09.2023
Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков
Никаких новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией создавать не предполагается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:12
2023-09-21T14:18
сша
россия
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Никаких новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией создавать не предполагается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс предположил, что США и РФ могут в ближайшие месяцы найти механизм по обмену заключенными. По его словам, на данный момент в переговорах не происходит подвижек, хотя контакты с российской стороной сохраняются."Механизм, касающийся обсуждения вопросов обмена находящихся в заключении по надуманным незаконным основаниям наших граждан на отбывающих сроки по реальным статьям за реальные преступления американцев здесь создан давно. Этим занимаются специальные службы с обеих сторон. У них свои графики контактов. Ничего дополнительного не предполагается создавать", - сказал Рябков в беседе с агентством.
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сша, россия, сергей рябков, политика
США, Россия, Сергей Рябков, Политика
Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков

Рябков: новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией не будет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Никаких новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией создавать не предполагается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс предположил, что США и РФ могут в ближайшие месяцы найти механизм по обмену заключенными. По его словам, на данный момент в переговорах не происходит подвижек, хотя контакты с российской стороной сохраняются.
"Механизм, касающийся обсуждения вопросов обмена находящихся в заключении по надуманным незаконным основаниям наших граждан на отбывающих сроки по реальным статьям за реальные преступления американцев здесь создан давно. Этим занимаются специальные службы с обеих сторон. У них свои графики контактов. Ничего дополнительного не предполагается создавать", - сказал Рябков в беседе с агентством.
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