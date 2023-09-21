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Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков

Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков - РИА Новости, 21.09.2023

Новых механизмов обмена заключенными между США и Россией нет, заявил Рябков

Никаких новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией создавать не предполагается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:12

2023-09-21T14:12

2023-09-21T14:18

сша

россия

сергей рябков

политика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Никаких новых механизмов по обмену заключенными между США и Россией создавать не предполагается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс предположил, что США и РФ могут в ближайшие месяцы найти механизм по обмену заключенными. По его словам, на данный момент в переговорах не происходит подвижек, хотя контакты с российской стороной сохраняются."Механизм, касающийся обсуждения вопросов обмена находящихся в заключении по надуманным незаконным основаниям наших граждан на отбывающих сроки по реальным статьям за реальные преступления американцев здесь создан давно. Этим занимаются специальные службы с обеих сторон. У них свои графики контактов. Ничего дополнительного не предполагается создавать", - сказал Рябков в беседе с агентством.

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сша, россия, сергей рябков, политика