https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

"Откуда она взялась": Европа тайком скупила российскую санкционку

"Откуда она взялась": Европа тайком скупила российскую санкционку - РИА Новости, 21.09.2023

"Откуда она взялась": Европа тайком скупила российскую санкционку

В августе доходы Москвы от продажи нефти вернулись к максимумам 2022-го, а в сентябре аналитики ждут 14-процентный рост. Европа тем временем переплачивает за... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:03

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МОСКВА, 21 cент — РИА Новости, Елена Савельева. В августе доходы Москвы от продажи нефти вернулись к максимумам 2022-го, а в сентябре аналитики ждут 14-процентный рост. Европа тем временем переплачивает за свои же ограничения и придумывает новые схемы, чтобы не остаться без энергоносителей. Киев требует прекратить нескончаемый поток санкционного сырья в ЕС, но там только разводят руками.Быстрое включениеС западных рынков на восточные в 2022-м перенаправили почти 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Россия стала крупнейшим экспортером черного золота в Индию в 2022-2023-м финансовом году: поставки выросли в 19 раз, до 41 миллиона тонн. В Китай — на 28 процентов, до 89 миллионов. Эти страны поглотили почти 80 процентов экспорта, которого лишилась Европа.По данным британского Energy Institute, доля российской нефти в европейском импорте в 2022-м сократилась до 23,3 процента (116,9 миллиона тонн) от общего объема. В организации подсчитали, что в мировом экспорте лидировал Ближний Восток: 43 процента. За ним следовала Россия с 12 процентами.Это прямые поставки, однако еще в прошлом году выяснилось: нефтяные смеси, в которых львиную долю занимает российское сырье, приобретает практически вся Европа — благодаря различным схемам серого импорта. Суда с пометкой "пункт назначения неизвестен" — один из самых популярных способов доставки в ЕС, отмечала WSJ еще в апреле. Давно научились скрывать и происхождение нефти: российское сырье танкер перевозит на более крупные суда, где его смешивают с другим.Сырую нефть трудно отследить на мировых рынках. Ее можно легко смешать с другими партиями в транзитных странах, в результате чего образуется более крупная партия. Кроме того, в процессе очистки для любого практического применения также исчезают следы происхождения.Переплатить за санкцииНесмотря на эмбарго ЕС, Германия, похоже, продолжает импортировать российские углеводороды, используя обходные пути, констатирует Spiegel. Более того, с начала 2023-го объем нефти, попавшей в Германию через Индию в виде нефтепродуктов, увеличился многократно.По данным Федерального статистического управления ФРГ, импорт нефтепродуктов из Индии в Германию в январе — июле 2022-го вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Закупают в основном газойль, использующийся для производства дизельного и печного топлива. В 2023-м Берлин потратил на это 451 миллион евро — на 1100 процентов больше, чем годом ранее.Такой мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко нарастила закупки российской нефти — до 40 процентов всего импорта в июле по сравнению с двумя процентами в 2021-м.Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы — владельцы крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии. Так, 49 процентов акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".Отпираются до последнегоТаким образом, Германия фактически "подрывает собственное эмбарго" и вводит европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций, отмечает Spiegel.Впрочем, то, что российская санкционка давно течет в Евросоюз через черный ход, признал еще в мае глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель."Мы покупаем не российскую нефть, а дизельное топливо, полученное в результате переработки российской нефти где-то еще. Это позволяет обойти наши собственные санкции", — написал он.Берлин отказался комментировать 12-кратный рост импорта нефтепродуктов из Индии. Более того, в Минэкономики ФРГ затруднились пояснить, как это получилось. "Об этих цифрах нам известно", но "российскую нефть Европа не импортирует", отчитались в ведомстве.Аналогичная ситуация с газом: власти ФРГ сообщили, что не могут сказать, поступает ли он из России в Германию и в каких объемах. Объяснили это тем, что сделки заключают частные компании, а не федеральное правительство."Мы выступаем за то, чтобы не импортировать в Германию российское топливо и в форме сжиженного природного газа. Но соглашения заключают компании. Отгрузка происходит отчасти в Германии, однако есть очень много других пунктов подачи в европейскую газовую систему, так что в отдельности это невозможно отследить", — утверждает ведомство. Но заверяет: над соблюдением санкционного режима "идет постоянная работа".Ничего не поделаешьНа Европу продолжает давить Киев: нужно срочно что-то cделать с тем, что нефтепродукты из российской нефти наводняют рынок.В интервью Politico Олег Устенко, экономический советник Владимира Зеленского, призвал ЕС, Великобританию и США "закрыть лазейки", которые позволяют Индии, Китаю, Турции перерабатывать сырую нефть в бензин, дизельное топливо и другие продукты, а затем продавать без ограничений. Происходящее он назвал аморальным.Однако в Европе на эти призывы реагируют крайне вяло. Как недавно выяснилось, не работают толком ни эмбарго, ни ценовой потолок. Российская нефть продается по ценам, значительно превышающим лимит в 60 долларов, введенный странами G7 в декабре прошлого года. Более того, в условиях сжимающегося предложения и дефицита дизеля дорожают все российские сорта. Цена ВСТО (ESPO) для Китая уже превысила стоимость эталонной Brent."То, что российская нефть по-прежнему течет по всему миру, —особенность, а не ошибка западных санкций, — констатировала британская неправительственная организация Global Witness. — Фактически власти предложили отрасли широко открытый черный ход, а сырьевые трейдеры и крупные нефтяные компании используют эти лазейки, чтобы вести дела в обычном режиме".Как бы то ни было, Россия продолжает зарабатывать. Доходы от нефтяного экспорта в августе выросли до 17,1 миллиарда долларов — это самый высокий уровень с октября 2022-го. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) отмечают: при общем снижении объемов экспорта на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем средневзвешенная цена сырья увеличилась на 9,3 доллара за баррель (+14,4 процента).

https://ria.ru/20230910/eksport-1895285531.html

https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/neft-1893220330.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, германия, европа, индия, жозеп боррель, олег устенко, евросоюз, politico, brent