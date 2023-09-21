https://ria.ru/20230921/nato-1897694744.html
В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО
В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО - РИА Новости, 21.09.2023
В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО
Из-за маневров НАТО в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:07
2023-09-21T07:07
2023-09-21T07:07
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Из-за маневров НАТО в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Хотелось бы подчеркнуть, что в результате маневров альянса в непосредственной близости от наших госграниц, воздушного и морского пространства кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки", -указали в ведомстве. "В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230921/nato-1897694344.html
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россия, нато, в мире
В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО
МИД: маневры НАТО вблизи границ России могут повысить риск обострения обстановки
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Из-за маневров НАТО в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Хотелось бы подчеркнуть, что в результате маневров альянса в непосредственной близости от наших госграниц, воздушного и морского пространства кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки", -указали в ведомстве.
"В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика", - заключили в МИД РФ.
В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО