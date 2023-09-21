https://ria.ru/20230921/nato-1897694744.html

В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО

В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО - РИА Новости, 21.09.2023

В МИД предупредили об обострении обстановки из-за маневров НАТО

Из-за маневров НАТО в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:07

2023-09-21T07:07

2023-09-21T07:07

россия

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Из-за маневров НАТО в непосредственной близости от государственной границы России кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Хотелось бы подчеркнуть, что в результате маневров альянса в непосредственной близости от наших госграниц, воздушного и морского пространства кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки", -указали в ведомстве. "В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230921/nato-1897694344.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, в мире