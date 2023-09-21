https://ria.ru/20230921/nato-1897694344.html

В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО

В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО - РИА Новости, 21.09.2023

В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО

НАТО не скрывает, что отрабатывает на учениях действия по отражению нападения именно со стороны России, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:03

2023-09-21T07:03

2023-09-21T08:54

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

европа

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. НАТО не скрывает, что отрабатывает на учениях действия по отражению нападения именно со стороны России, заявили РИА Новости в МИД."Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран. Планируется задействовать более 40 тысяч военнослужащих", — пояснили в министерстве.Как и другие маневры серии Defender, эти учения предполагают переброску американских соединений и техники в Европу, проработку соответствующей логистики.В МИД напомнили, что НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений, они носят все более провокационный и агрессивный характер, причем намеренно проводятся в основном вблизи российских границ. С каждым годом растет и численность личного состава и количество военной техники. Таким образом, отмечают дипломаты, планомерно отрабатываются действия по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне."При этом если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем "воображаемом" противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России", — подчеркнули в МИД, добавив, что речь идет о "реалистичных сценариях" применения натовских сил.В ведомстве обратили внимание, что Россия регулярно предлагала альянсу различные инициативы по деэскалации, призывала отказаться от провокационных шагов, а собственные учения на добровольной основе переносила вглубь страны."В ответ натовцы, на словах заявляя, что не ищут конфронтации с нашей страной, на деле продолжали "демонстрацию силы" буквально у нашего порога", — заключили дипломаты.Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу, но на равноправной основе и с условием отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20230919/nato-1897332032.html

https://ria.ru/20230917/konflikt-1896801713.html

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россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, европа