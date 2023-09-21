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Президент Ирана назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном - РИА Новости, 21.09.2023
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03:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/napryazhennost-1897688787.html
Президент Ирана назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном
Президент Ирана назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Ирана назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном
Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном, призвал к страны к диалогу. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:40
2023-09-21T03:40
в мире
ереван
баку
азербайджан
армения
оон
ситуация в нагорном карабахе
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном, призвал к страны к диалогу. "Напряженность между Арменией и Азербайджаном неприемлемы. И они могут быть разрешены посредством диалога. Мы говорили с обеими сторонами. Глава МИД направил сообщения и предложения, и мы продолжаем верить, что решение для них - это диалог", - сказал Раиси на пресс-конференции на полях генассамблеи ООН. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html
ереван
баку
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в мире, ереван, баку, азербайджан, армения, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Баку, Азербайджан, Армения, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Президент Ирана назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном

Президент Ирана Раиси назвал недопустимой напряженность между Баку и Ереваном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал неприемлемой напряженность между Баку и Ереваном, призвал к страны к диалогу.
"Напряженность между Арменией и Азербайджаном неприемлемы. И они могут быть разрешены посредством диалога. Мы говорили с обеими сторонами. Глава МИД направил сообщения и предложения, и мы продолжаем верить, что решение для них - это диалог", - сказал Раиси на пресс-конференции на полях генассамблеи ООН.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
03:37
 
В миреЕреванБакуАзербайджанАрменияООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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