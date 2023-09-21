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Участников СВО из Калужской области освободят от транспортного налога
Участников СВО из Калужской области освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.09.2023
Участников СВО из Калужской области освободят от транспортного налога
Депутаты заксобрания Калужской области утвердили ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции, в частности, их освободят от транспортного... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:52
2023-09-21T16:52
2023-09-21T16:52
калужская область
калужская область
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КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области утвердили ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции, в частности, их освободят от транспортного налога на автомобили до 150 лошадиных сил, сообщает пресс-служба заксобрания. В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Депутаты приняли ряд законов в целях реализации в регионе единого стандарта помощи участникам специальной военной операции и их семьям. "На заседании был принят закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил", - говорится в сообщении. Еще одно новшество - статус многодетных теперь будет сохраняться за семьями, в которых дети в возрасте до 23 лет принимали участие в специальной военной операции и погибли, защищая Родину. "Мы сделали это для того, чтобы такие семьи сохранили все свои права и льготы. Сохранили за такими семьями и право на бесплатный земельный участок", - подчеркнул председатель заксобрания Геннадий Новосельцев. Он добавил, что депутаты также расширили перечень граждан, которые получают выплату на газификацию домовладений. "Туда вошли участники спецоперации и их семьи. Теперь они тоже смогут получить 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и прокладку сетей в границах участка", - проинформировал Геннадий Новосельцев.
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калужская область
Калужская область, Калужская область
Участников СВО из Калужской области освободят от транспортного налога
Власти: участников СВО из Калужской области освободят от транспортного налога
КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости.
Депутаты заксобрания Калужской области утвердили ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции, в частности, их освободят от транспортного налога на автомобили до 150 лошадиных сил, сообщает пресс-служба
заксобрания.
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Депутаты приняли ряд законов в целях реализации в регионе единого стандарта помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
"На заседании был принят закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил", - говорится в сообщении.
Еще одно новшество - статус многодетных теперь будет сохраняться за семьями, в которых дети в возрасте до 23 лет принимали участие в специальной военной операции и погибли, защищая Родину.
"Мы сделали это для того, чтобы такие семьи сохранили все свои права и льготы. Сохранили за такими семьями и право на бесплатный земельный участок", - подчеркнул председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.
Он добавил, что депутаты также расширили перечень граждан, которые получают выплату на газификацию домовладений. "Туда вошли участники спецоперации и их семьи. Теперь они тоже смогут получить 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и прокладку сетей в границах участка", - проинформировал Геннадий Новосельцев.
Спикер калужского заксобрания рассказал, как депутаты помогают фронту