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Полиция проверит информацию об убийстве бездомных собак в Канске - РИА Новости, 21.09.2023
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09:26 21.09.2023 (обновлено: 09:43 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/mvd-1897704531.html
Полиция проверит информацию об убийстве бездомных собак в Канске
Полиция проверит информацию об убийстве бездомных собак в Канске - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция проверит информацию об убийстве бездомных собак в Канске
Полиция проверяет информацию о более чем 20 бездомных собаках, найденных мертвыми в разных частях Канска на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:26
2023-09-21T09:43
происшествия
канск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
собаки
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КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о более чем 20 бездомных собаках, найденных мертвыми в разных частях Канска на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Канске в разных частях города жители находят мертвых бездомных собак. По мнению пользователей, животных могли отравить. Жители предупреждали друг друга, чтобы они были осторожнее при выгуле своих питомцев."В Канске службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка по обнаруженным в разных районах города мертвым животным", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что собаки были найдены на придомовых территориях – всего поступило семь сообщений, найдено порядка 20 трупов. О факте были проинформированы канский отдел ветеринарии и органы местного самоуправления.По результатам проверки будет принято правовое решение, заключили в главке.
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происшествия, канск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), собаки
Происшествия, Канск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Собаки
Полиция проверит информацию об убийстве бездомных собак в Канске

МВД: в Канске найдены мертвыми более 20 бездомных собак

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о более чем 20 бездомных собаках, найденных мертвыми в разных частях Канска на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Канске в разных частях города жители находят мертвых бездомных собак. По мнению пользователей, животных могли отравить. Жители предупреждали друг друга, чтобы они были осторожнее при выгуле своих питомцев.
"В Канске службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка по обнаруженным в разных районах города мертвым животным", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что собаки были найдены на придомовых территориях – всего поступило семь сообщений, найдено порядка 20 трупов. О факте были проинформированы канский отдел ветеринарии и органы местного самоуправления.
По результатам проверки будет принято правовое решение, заключили в главке.
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ПроисшествияКанскКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Собаки
 
 
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