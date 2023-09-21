https://ria.ru/20230921/moskva-1897709585.html

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров - РИА Новости, 21.09.2023

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:11

2023-09-21T10:11

2023-09-21T15:35

москва

общество

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

максим ликсутов

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров", — приводит ведомство слова заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.За нарушение владелец автомобиля получит штраф в размере тысячи рублей, добавили в дептрансе. Лискутов подчеркнул, что сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.

https://ria.ru/20230616/shtrafy-1878571563.html

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москва, общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд), максим ликсутов