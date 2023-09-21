https://ria.ru/20230921/moskva-1897709585.html
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров - РИА Новости, 21.09.2023
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров
Камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:11
2023-09-21T10:11
2023-09-21T15:35
москва
общество
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
максим ликсутов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы начали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров", — приводит ведомство слова заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.За нарушение владелец автомобиля получит штраф в размере тысячи рублей, добавили в дептрансе. Лискутов подчеркнул, что сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.
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москва, общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд), максим ликсутов
Москва, Общество, Авто, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Максим Ликсутов
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров
В Москве камеры видеонаблюдения начали фиксировать непристегнутых пассажиров