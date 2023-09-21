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В партии "Возрождение" прокомментировали борьбу с оппозицией в Молдавии - РИА Новости, 21.09.2023
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16:37 21.09.2023 (обновлено: 16:41 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897821358.html
В партии "Возрождение" прокомментировали борьбу с оппозицией в Молдавии
В партии "Возрождение" прокомментировали борьбу с оппозицией в Молдавии - РИА Новости, 21.09.2023
В партии "Возрождение" прокомментировали борьбу с оппозицией в Молдавии
Власти Молдавии под предлогом борьбы с коррупцией пытаются дискредитировать оппозицию, считает один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:37
2023-09-21T16:41
молдавия
в мире
василий боля
возрождение
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Власти Молдавии под предлогом борьбы с коррупцией пытаются дискредитировать оппозицию, считает один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее в пресс-службе политформирования сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии "Возрождение" Наталии Параски и еще нескольких активистов. Кроме того, и. о. генпрокурора Ион Мунтян направил запрос в парламент, в котором потребовал лишить членов партии "Возрождение" Ирину Лозован и Александра Нестеровского неприкосновенности, чтобы их могли "задержать, арестовать, провести у них обыск или отправить в суд". Депутатов подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования партии от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере. Парламентская юридическая комиссия одобрила запрос прокуратуры. "Под привычным предлогом "борьбы с коррупцией" ПДС на самом деле ведет борьбу с оппозицией. В последнее время партия "Возрождение" стала настоящей оппозицией, и сейчас предпринимаются попытки дискредитировать ее", - заявил Боля. По его словам, усилия правящей партии по запрету деятельности политформирования "Возрождение" видны невооруженным глазом. "Обыски у наших коллег, запросы о лишении двух депутатов статуса неприкосновенности - власть делает всё возможное, чтобы сбить нас еще в самом начале пути. Но это у них не получится, как не получилось дестабилизировать ситуацию в Гагаузии. Попытка спровоцировать политический кризис в Гагаузской автономии обернулась неудачей. И после этого власть решила взять реванш", - подчеркнул Боля. Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Парламент Гагаузии больше месяца не мог утвердить представленный новой главой автономии Евгенией Гуцул список кандидатов регионального правительства. Согласно местному законодательству, у депутатов есть две попытки утвердить правительство, и, если они не будут успешными, парламент могут распустить. Однако депутаты предложили поставить процесс голосования на паузу и упирали на то, что сначала нужно утвердить структуру правительства, а потом уже вернуться к списку кандидатов. После нескольких попыток вернуться к голосованию Гуцул пошла на компромисс и обновила список своей команды. В среду депутаты на специальном заседании утвердили предложенный Гуцул состав правительства.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897729998.html
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молдавия, в мире, василий боля, возрождение
Молдавия, В мире, Василий Боля, Возрождение
В партии "Возрождение" прокомментировали борьбу с оппозицией в Молдавии

Боля: власти Молдавии дискредитируют оппозицию под предлогом борьбы с коррупцией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Власти Молдавии под предлогом борьбы с коррупцией пытаются дискредитировать оппозицию, считает один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее в пресс-службе политформирования сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии "Возрождение" Наталии Параски и еще нескольких активистов. Кроме того, и. о. генпрокурора Ион Мунтян направил запрос в парламент, в котором потребовал лишить членов партии "Возрождение" Ирину Лозован и Александра Нестеровского неприкосновенности, чтобы их могли "задержать, арестовать, провести у них обыск или отправить в суд". Депутатов подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования партии от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере. Парламентская юридическая комиссия одобрила запрос прокуратуры.
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"Под привычным предлогом "борьбы с коррупцией" ПДС на самом деле ведет борьбу с оппозицией. В последнее время партия "Возрождение" стала настоящей оппозицией, и сейчас предпринимаются попытки дискредитировать ее", - заявил Боля.
По его словам, усилия правящей партии по запрету деятельности политформирования "Возрождение" видны невооруженным глазом. "Обыски у наших коллег, запросы о лишении двух депутатов статуса неприкосновенности - власть делает всё возможное, чтобы сбить нас еще в самом начале пути. Но это у них не получится, как не получилось дестабилизировать ситуацию в Гагаузии. Попытка спровоцировать политический кризис в Гагаузской автономии обернулась неудачей. И после этого власть решила взять реванш", - подчеркнул Боля.
Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Парламент Гагаузии больше месяца не мог утвердить представленный новой главой автономии Евгенией Гуцул список кандидатов регионального правительства. Согласно местному законодательству, у депутатов есть две попытки утвердить правительство, и, если они не будут успешными, парламент могут распустить. Однако депутаты предложили поставить процесс голосования на паузу и упирали на то, что сначала нужно утвердить структуру правительства, а потом уже вернуться к списку кандидатов. После нескольких попыток вернуться к голосованию Гуцул пошла на компромисс и обновила список своей команды. В среду депутаты на специальном заседании утвердили предложенный Гуцул состав правительства.
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