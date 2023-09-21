https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией

Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией - РИА Новости, 22.09.2023

Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией

Кишиневские власти продолжают подавлять инакомыслие. В четверг к членам левоцентристской партии "Возрождение", придерживающейся пророссийских позиций, пришли с... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-21T16:49

2023-09-21T16:49

2023-09-22T00:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

илан шор

возрождение

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Кишиневские власти продолжают подавлять инакомыслие. В четверг к членам левоцентристской партии "Возрождение", придерживающейся пророссийских позиций, пришли с обысками. О новом витке политического противостояния в бывшей советской республике — в материале РИА Новости.Удар по демократическим нормамО следственных мероприятиях сообщили сами члены "Возрождения". "Сегодня на наших глазах разворачивается репрессивная кампания против нас — оппозиции, — написали они в официальном Telegram-канале. — По месту жительства лидера партии "Возрождение" Наталии Параски и еще нескольких активистов проходят обыски"."Вместо диалога с обществом и другими политическими объединениями Майя Санду выбрала путь давления, агрессии и преследования любых альтернативных сил. <…> Вместо работы в интересах государства и общества продолжается зачистка информационного поля, ущемляются права и свободы граждан путем блокировки работы оппозиции. Это удар по нормам демократического общества", — подчеркивают оппозиционеры, обещая не сдаваться и призывая людей присоединяться к их борьбе.Позднее Параска рассказала: "Предъявили незаконное финансирование партии. Нет никаких доказательств того, что мне инкриминируют. В доме ничего не нашли, кроме игрушек моего ребенка. Стучались с пяти утра. Несмотря на то что меня не было дома и что он не мой. Они дозвонились до меня к восьми утра и пригласили в дом. Я пришла, самостоятельно открыла, и начались обыски. Они длились с девяти до 11:30. Было три офицера антикоррупционной прокуратуры".В этот же день молдавская прокуратура обратилась к парламенту с требованием снять неприкосновенность с депутатов "Возрождения" Ирины Лозован и Александра Нестеровского. Их подозревают в незаконном обогащении и отмывании крупных денежных сумм.В июле активисты приступили к сбору подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) антиконституционной. Палатки оппозиционеров быстро снесла полиция. "Возрождение" заявило, что силовики действовали по заказу властей, PAS подрывает демократический и конституционный строй, вводя цензуру, а Санду фактически узурпировала власть.Пророссийская активность"Возрождение" критикует и внешнюю политику официального Кишинева. Активисты организуют акции у учреждений Евросоюза, требуя обратить внимание на проблемы страны: рекордный рост инфляции (более 30% за 2022-й), подавление свободы слова и так далее. Партия осуждает преследование российских и пророссийских СМИ. В середине сентября выразила протест в связи с высылкой руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова (ему также запретили въезд в Молдавию на пять лет). "Майя Санду и PAS по указке Запада попрощались со здравым смыслом и слепо подчиняются своим внешним кураторам", — заявили тогда оппозиционеры."Наши стратегические партнеры находятся на востоке: Евразийский экономический союз, в частности Российская Федерация, — говорил в мае Александр Суходольский, один из наиболее известных депутатов, перешедший в "Возрождение" из ПСРМ. — Для нас, для нашей команды это основное направление, которое позволит Республике Молдова продвигаться вперед". В августе активисты организовали сбор подписей за присоединение к ЕАЭС на фоне того, что Санду продолжает разрывать договоры Кишинева в рамках СНГ.А всего за два дня до обысков члены партии посещали Москву, где встречались с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Во время беседы, как сообщила Параска, тему ЕАЭС тоже затронули. "Мы хотим провести референдум и услышать волю народа по поводу вступления Молдовы в Евразийский экономический союз, — отметила она. — <…> С точки зрения нашей партии только вступление в ЕАЭС способно поправить тяжелую экономическую ситуацию".Поговорили и о притеснениях СМИ, оппозиции, разочаровании в попытках сближения с ЕС. "Евроинтеграция привела к экономической деградации, оттоку рабочей силы и обернулась навязыванием ЛГБТ-повестки нашему обществу, в котором, напротив, очень сильны традиционные ценности", — указала Параска. Беспокоит партию и языковой вопрос. "Возрождение" предлагало утвердить русский язык в качестве одного из государственных в Молдавии. Теперь проблема стоит еще острее. В марте власти провозгласили государственным языком румынский. С этим оппозиция тоже намерена бороться.В этих условиях давление властей вполне ожидаемо, отмечает эксперт. "В Молдавии начинается трехлетний период выборов, — напоминает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. — В ноябре — местные, поэтому Санду уже сейчас хочет максимально обезопасить свою партию "Действие и солидарность", у которой давно проблемы с популярностью". При этом Запад поддерживает любые действия Кишинева, лишь иногда выражая обеспокоенность.

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз