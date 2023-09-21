https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897729998.html

Депутаты от партии "Шор" бойкотировали заседание парламента Молдавии

Депутаты от партии "Шор" бойкотировали заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 21.09.2023

Депутаты от партии "Шор" бойкотировали заседание парламента Молдавии

Депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор" в четверг снова бойкотируют заседание парламента, выступая против антиконституционной политики властей, сообщила РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:34

2023-09-21T11:34

2023-09-21T11:34

молдавия

майя санду

илан шор

в мире

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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор" в четверг снова бойкотируют заседание парламента, выступая против антиконституционной политики властей, сообщила пресс-служба политформирования. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" проголосовала в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. В Конституционном суде оставили запрет в силе. Представители политформирования не раз бойкотировали заседания парламента, выступая против беззакония правящего режима. "Политическая партия "Шор" бойкотирует пленарное заседание 21 сентября в знак протеста против беспредела, чинимого нынешним парламентским большинством Майи Санду (президент Молдавии – ред.), который перешел все мыслимые границы. Бойкотирование пленарных заседаний парламента - лишь одна из форм протеста против этого режима", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети. В политформировании заявляют, что бойкотом намерены привлечь внимание к многочисленным нарушениям устоев правового государства. "Попытка подавить демократические ценности несет огромную угрозу для правильной работы государственных институтов… Партия "Шор" считает, что бойкотирование заседаний парламента является законным средством привлечения внимая к беззакониям и унижениям, допускаемых антиконституционным режимом", - подчеркнули в партии. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остаются в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Лидер политсилы Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы.

https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884194554.html

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молдавия, майя санду, илан шор, в мире