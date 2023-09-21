https://ria.ru/20230921/moldavia-1897905378.html

Глава Гагаузии раскритиковала политику Кишинева в отношении оппозиции

Глава Гагаузии раскритиковала политику Кишинева в отношении оппозиции - РИА Новости, 21.09.2023

Глава Гагаузии раскритиковала политику Кишинева в отношении оппозиции

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что действующие власти республики умеют только возбуждать уголовные дела, чтобы давить на политиков,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:05

2023-09-21T23:05

2023-09-21T23:05

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

таможенный союз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ee7da73f30241d86eab04e3fbf781e.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что действующие власти республики умеют только возбуждать уголовные дела, чтобы давить на политиков, которые не согласны с руководством страны. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Я долго не хотела комментировать слова Кишинева о причинах невключения меня в состав правительства. Новая причина - некое возбужденное уголовное дело. К сожалению, нынешние власти только и могут, что возбуждать уголовные дела с целью преследования и давления на политиков, несогласных с их режимом правления. Даже не стоит напоминать о том, что для этой власти такие ценности, как правовое государство и презумпция невиновности, уже давно ничего не стоят", - написала Гуцул в телеграм-канале. По ее словам, включение главы Гагаузии в состав кабмина, это гарантия того, что гагаузы будут услышаны на уровне центральных властей и смогут сохранить дополнительные возможности отстаивать интересы автономии. "Они (власти - ред.) пытаются упразднить особый правовой статус Гагаузии, лишить нас финансовой автономии. На гагаузов, как и 30 лет назад, вновь вешают оскорбительные ярлыки "сепаратистов", "внутренних врагов" и "пятой колонны". Увы, но у нынешнего Кишинева нет той решимости, той независимости и того желания справедливости, которые были у политиков, стоявших у истоков становления Молдавии", - добавила Гуцул. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз, в мире