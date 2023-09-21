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Лидера молдавской партии "Возрождение" после обысков вызвали в прокуратуру - РИА Новости, 21.09.2023
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16:01 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/moldavia-1897810744.html
Лидера молдавской партии "Возрождение" после обысков вызвали в прокуратуру
Лидера молдавской партии "Возрождение" после обысков вызвали в прокуратуру - РИА Новости, 21.09.2023
Лидера молдавской партии "Возрождение" после обысков вызвали в прокуратуру
И.о. председателя оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска сообщила РИА Новости, что ее вызвали в антикоррупционную прокуратуру для дачи... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:01
2023-09-21T16:01
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. И.о. председателя оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска сообщила РИА Новости, что ее вызвали в антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний по делу о незаконном финансировании политформирования. Ранее в пресс-службе политсилы сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии Наталии Параски и еще нескольких активистов. "Завтра меня вызвали в 10 часов утра для дачи показаний в антикоррупционную прокуратуру. Считаю, что самая главная причина обысков – это моя недавняя поездка в Москву и личная встреча с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Я убеждена, что эти обыски сделаны по доносу Партии социалистов, которые, очевидно, вступили в сговор с правящей партией "Действие и солидарность", - подчеркнула она. Параска подтвердила также, что обыски проходили у родной сестры депутата парламента, одного из лидеров партии Александра Нестеровского Дианы Чебаненко, а также у активистов в Кишиневе и в Глодянском и Единецком районе. Она отметила, что и у коллег по партии правоохранители ничего не нашли, и что их также вызвали для дачи показаний в прокуратуру в разные дни. "Наши дальнейшие действия – мы идем вперед. У нас очень хорошие кандидаты на местные выборы 5 ноября. Мы ни в коем случае не сдаемся. Как бы ни хотели надавить на нас или напугать, мы на это не поддаемся", - заключила она. Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Оппозиционная партия "Возрождение" планирует участие во всеобщих местных выборах, которые намечены на 5 ноября. Жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, мария захарова, кишинев, госдума рф, возрождение
В мире, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Мария Захарова, Кишинев, Госдума РФ, Возрождение
Лидера молдавской партии "Возрождение" после обысков вызвали в прокуратуру

Лидера партии "Возрождение" Параску после обысков вызвали в прокуратуру

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. И.о. председателя оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска сообщила РИА Новости, что ее вызвали в антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний по делу о незаконном финансировании политформирования.
Ранее в пресс-службе политсилы сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии Наталии Параски и еще нескольких активистов.
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"Завтра меня вызвали в 10 часов утра для дачи показаний в антикоррупционную прокуратуру. Считаю, что самая главная причина обысков – это моя недавняя поездка в Москву и личная встреча с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Я убеждена, что эти обыски сделаны по доносу Партии социалистов, которые, очевидно, вступили в сговор с правящей партией "Действие и солидарность", - подчеркнула она.
Параска подтвердила также, что обыски проходили у родной сестры депутата парламента, одного из лидеров партии Александра Нестеровского Дианы Чебаненко, а также у активистов в Кишиневе и в Глодянском и Единецком районе. Она отметила, что и у коллег по партии правоохранители ничего не нашли, и что их также вызвали для дачи показаний в прокуратуру в разные дни.
"Наши дальнейшие действия – мы идем вперед. У нас очень хорошие кандидаты на местные выборы 5 ноября. Мы ни в коем случае не сдаемся. Как бы ни хотели надавить на нас или напугать, мы на это не поддаемся", - заключила она.
Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Оппозиционная партия "Возрождение" планирует участие во всеобщих местных выборах, которые намечены на 5 ноября. Жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы.
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