https://ria.ru/20230921/mo-1897723418.html

Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества

Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества - РИА Новости, 21.09.2023

Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества

Связистка с позывным "Ласточка", получившая ранение в зоне СВО, награждена орденом Мужества, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:14

2023-09-21T11:14

2023-09-21T11:14

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Связистка с позывным "Ласточка", получившая ранение в зоне СВО, награждена орденом Мужества, сообщило Минобороны РФ. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялся очередной выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе СВО. В ведомстве отметили, что военным вручили соответствующие сертификаты, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий, государственные награды, а также жилищные документы. Среди награжденных - военнослужащая, связист с позывным Ласточка, удостоенная воинского звания лейтенант и ордена Мужества. В условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий она выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Благодаря ее самоотверженным действиям было обеспечено непрерывное управление войсками, что помогало отбивать атаки противника и своевременно переходить в контрнаступление. Для всех, кто решил продолжить военную службу в выбранных регионах страны после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки, специалистами органов жилищного обеспечения подобраны и подготовлены места проживания. Всего отличившимся военнослужащим вручили десять государственных наград, в числе которых пять орденов Мужества, три медали "За отвагу", медаль "Жукова" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Ранее президент России подписал указ об их награждении.

https://ria.ru/20230920/orden-1897433823.html

https://ria.ru/20230918/premiya-1896945448.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)