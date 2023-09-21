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Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/mo-1897723418.html
Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества
Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества - РИА Новости, 21.09.2023
Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества
Связистка с позывным "Ласточка", получившая ранение в зоне СВО, награждена орденом Мужества, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:14
2023-09-21T11:14
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Связистка с позывным "Ласточка", получившая ранение в зоне СВО, награждена орденом Мужества, сообщило Минобороны РФ. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялся очередной выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе СВО. В ведомстве отметили, что военным вручили соответствующие сертификаты, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий, государственные награды, а также жилищные документы. Среди награжденных - военнослужащая, связист с позывным Ласточка, удостоенная воинского звания лейтенант и ордена Мужества. В условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий она выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Благодаря ее самоотверженным действиям было обеспечено непрерывное управление войсками, что помогало отбивать атаки противника и своевременно переходить в контрнаступление. Для всех, кто решил продолжить военную службу в выбранных регионах страны после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки, специалистами органов жилищного обеспечения подобраны и подготовлены места проживания. Всего отличившимся военнослужащим вручили десять государственных наград, в числе которых пять орденов Мужества, три медали "За отвагу", медаль "Жукова" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Ранее президент России подписал указ об их награждении.
https://ria.ru/20230920/orden-1897433823.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества

МО РФ: связистку "Ласточка", раненную в ходе СВО, наградили орденом Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Связистка с позывным "Ласточка", получившая ранение в зоне СВО, награждена орденом Мужества, сообщило Минобороны РФ.
В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялся очередной выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе СВО. В ведомстве отметили, что военным вручили соответствующие сертификаты, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий, государственные награды, а также жилищные документы.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР
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Среди награжденных - военнослужащая, связист с позывным Ласточка, удостоенная воинского звания лейтенант и ордена Мужества. В условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий она выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Благодаря ее самоотверженным действиям было обеспечено непрерывное управление войсками, что помогало отбивать атаки противника и своевременно переходить в контрнаступление.
Для всех, кто решил продолжить военную службу в выбранных регионах страны после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки, специалистами органов жилищного обеспечения подобраны и подготовлены места проживания.
Всего отличившимся военнослужащим вручили десять государственных наград, в числе которых пять орденов Мужества, три медали "За отвагу", медаль "Жукова" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Ранее президент России подписал указ об их награждении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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