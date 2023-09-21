https://ria.ru/20230921/mo-1897711131.html

Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном

Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном - РИА Новости, 21.09.2023

Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном

Скандал вокруг зерна вызван интересами украинских олигархов, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:21

2023-09-21T10:21

2023-09-21T11:00

украина

польша

венгрия

мариуш блащак

тарас качка

матеуш моравецкий

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Скандал вокруг зерна вызван интересами украинских олигархов, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. "Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров", — сказал он.Он пояснил, что речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на тех рынках, где должны продавать, а не на польском, потому что это "действие во вред Польше". В последние дни отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в пять приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой на это в ВТО и пригрозила, что введет эмбарго на поставки сельхозпродукции из Польши. В Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20230920/postavki-1897638256.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html

украина

польша

венгрия

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украина, польша, венгрия, мариуш блащак, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка