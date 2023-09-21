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Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном
Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном - РИА Новости, 21.09.2023
Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном
Скандал вокруг зерна вызван интересами украинских олигархов, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:21
2023-09-21T10:21
2023-09-21T11:00
украина
польша
венгрия
мариуш блащак
тарас качка
матеуш моравецкий
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Скандал вокруг зерна вызван интересами украинских олигархов, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. "Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров", — сказал он.Он пояснил, что речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на тех рынках, где должны продавать, а не на польском, потому что это "действие во вред Польше". В последние дни отношения Киева и Варшавы существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в пять приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев принять меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой на это в ВТО и пригрозила, что введет эмбарго на поставки сельхозпродукции из Польши. В Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20230920/postavki-1897638256.html
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украина, польша, венгрия, мариуш блащак, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка
Украина, Польша, Венгрия, Мариуш Блащак, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка
Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном
В МО Польши заявили, что скандал с зерном вызван интересами украинских олигархов