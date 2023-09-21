https://ria.ru/20230921/mo-1897698777.html

В Белоруссии пройдут комплексные военные учения

В Белоруссии пройдут комплексные военные учения - РИА Новости, 21.09.2023

В Белоруссии пройдут комплексные военные учения

Комплексное учение вооруженных сил Белоруссии пройдет с 22 по 26 сентября в Брестской, Гродненской и Минской областях, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:19

2023-09-21T08:19

2023-09-21T09:50

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Комплексное учение вооруженных сил Белоруссии пройдет с 22 по 26 сентября в Брестской, Гродненской и Минской областях, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."В Вооруженных силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное учение. Маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей", - говорится в сообщении.Целью учения заявлено совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий."При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - добавили в ведомстве.Командно-штабные учения с силами теробороны пройдут в Могилевской области Белоруссии 22-25 сентября, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."С 22 по 25 сентября пройдет командно-штабное учение с силами территориальной обороны Могилевской области. В учении примут участие должностные лица исполнительных комитетов и военных комиссариатов области, военнообязанные Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов, а также два отряда народного ополчения", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве рассказали, что силы теробороны отработают вопросы охраны и обороны важных объектов, обеспечения мер военного положения с привлечением отрядов народного ополчения, ведения борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, в том числе с боевой стрельбой артиллерийских подразделений территориальных войск на полигоне "Осиповичский".

https://ria.ru/20230921/nato-1897694344.html

https://ria.ru/20230920/mid-1897554705.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897317711.html

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белоруссия, россия, в мире, минская область