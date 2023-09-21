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В Киеве заявили, что Украине не нужны старые истребители Mirage 2000 - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/mirage-1897832608.html
В Киеве заявили, что Украине не нужны старые истребители Mirage 2000
В Киеве заявили, что Украине не нужны старые истребители Mirage 2000 - РИА Новости, 21.09.2023
В Киеве заявили, что Украине не нужны старые истребители Mirage 2000
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что воздушным силам Украины не нужны истребители "Мираж 2000", поскольку это устаревшая... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:04
2023-09-21T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
себастьян лекорню
франция
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что воздушным силам Украины не нужны истребители "Мираж 2000", поскольку это устаревшая модель. "Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000"… Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, этот нерационально и истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум двух многоцелевых самолетах… "Мираж 2000" - это устарелая модель", - сказал Игнат на брифинге, который транслировал YouTube-канал UkrinformTV. Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция ведет переговоры с Украиной о возможном обучении украинских пилотов в Польше. Министр также напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву. В рядах французских ВВС на данный момент находятся 96 Дассо "Рафаль" и 95 Дассо "Мираж" 2000. Еще 40 истребителей принадлежат французским ВМС. В вооруженных силах Франции существует программа по замене устаревших "Миражей", которые постепенно списываются, более современными Дассо "Рафаль". 12 списанных истребителей Дассо "Мираж" при этом, по данным французских военных специалистов, могут быть переданы Украине.
https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891151504.html
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в мире, украина, себастьян лекорню, франция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Себастьян Лекорню, Франция, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что Украине не нужны старые истребители Mirage 2000

ВВС Украины заявили, что им не нужны старые французские истребители Mirage 2000

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что воздушным силам Украины не нужны истребители "Мираж 2000", поскольку это устаревшая модель.
"Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000"… Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, этот нерационально и истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум двух многоцелевых самолетах… "Мираж 2000" - это устарелая модель", - сказал Игнат на брифинге, который транслировал YouTube-канал UkrinformTV.
Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция ведет переговоры с Украиной о возможном обучении украинских пилотов в Польше. Министр также напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву.
В рядах французских ВВС на данный момент находятся 96 Дассо "Рафаль" и 95 Дассо "Мираж" 2000. Еще 40 истребителей принадлежат французским ВМС. В вооруженных силах Франции существует программа по замене устаревших "Миражей", которые постепенно списываются, более современными Дассо "Рафаль". 12 списанных истребителей Дассо "Мираж" при этом, по данным французских военных специалистов, могут быть переданы Украине.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
20 августа, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСебастьян ЛекорнюФранцияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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