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Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp - РИА Новости, 21.09.2023
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12:55 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp - РИА Новости, 21.09.2023
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp
Необходимо создавать российские мессенджеры - это единственный верный путь, зарубежные мессенджеры, такие как What's App, контролируются западными спецслужбами, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:55
2023-09-21T12:55
общество
технологии
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Необходимо создавать российские мессенджеры - это единственный верный путь, зарубежные мессенджеры, такие как What's App, контролируются западными спецслужбами, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допускает блокировку What's App, в случае запуска мессенджером информационных русскоязычных каналов. "Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь, чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ. Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать", - сказал Фадеев журналистам в кулуарах форума "Вся Россия-2023". По его словам, мессенджеры не смогут вытеснить традиционные СМИ, даже если они начнут создавать там каналы распространения информации. "Другой вопрос - должны ли те, кто ведет telegram-каналы, подчиняться законам о СМИ? Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ - это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается", - заключил он.
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общество, технологии, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Технологии, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp

Фадеев назвал создание своих мессенджеров вместо WhatsApp единственным путем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Необходимо создавать российские мессенджеры - это единственный верный путь, зарубежные мессенджеры, такие как What's App, контролируются западными спецслужбами, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допускает блокировку What's App, в случае запуска мессенджером информационных русскоязычных каналов.
"Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь, чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ. Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать", - сказал Фадеев журналистам в кулуарах форума "Вся Россия-2023".
По его словам, мессенджеры не смогут вытеснить традиционные СМИ, даже если они начнут создавать там каналы распространения информации. "Другой вопрос - должны ли те, кто ведет telegram-каналы, подчиняться законам о СМИ? Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ - это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается", - заключил он.
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