https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html

Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp

Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp - РИА Новости, 21.09.2023

Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp

Необходимо создавать российские мессенджеры - это единственный верный путь, зарубежные мессенджеры, такие как What's App, контролируются западными спецслужбами, РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:55

2023-09-21T12:55

2023-09-21T12:55

общество

технологии

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Необходимо создавать российские мессенджеры - это единственный верный путь, зарубежные мессенджеры, такие как What's App, контролируются западными спецслужбами, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допускает блокировку What's App, в случае запуска мессенджером информационных русскоязычных каналов. "Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь, чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ. Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать", - сказал Фадеев журналистам в кулуарах форума "Вся Россия-2023". По его словам, мессенджеры не смогут вытеснить традиционные СМИ, даже если они начнут создавать там каналы распространения информации. "Другой вопрос - должны ли те, кто ведет telegram-каналы, подчиняться законам о СМИ? Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ - это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается", - заключил он.

https://ria.ru/20230913/gosduma-1896223075.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)